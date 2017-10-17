У Марьянова нашли новую болезнь

Журналисты сообщили о новой болезни Дмитрия Марьянова, о которой стало известно лишь после его смерти. Якобы у популярного актера были проблемы с позвоночником.

Внезапная смерть Дмитрия Марьянова стала сенсацией в российских СМИ. По официальной версии, причиной стал тромб. Параллельно появилось много сообщений о том, будто незадолго до смерти Марьянов лежал в реабилитационном центре, якобы страдая от алкоголизма. Внести ясность решила агент Дмитрия Марьянова Алевтина Кунгурова.

Женщина сделала важное заявление. "Дмитрий Марьянов находился в одной из подмосковных клиник, куда его устроили друзья, где лечил старую травму позвоночника, а вовсе не алкоголизм", – цитирует официального представителя популярного актера "Вечерняя Москва". Таким образом, Кунгурова дала понять, что у артиста была застарелая болезнь, недавно давшая вновь о себе знать.

Она объяснила, что Марьянову стало плохо. Однако из-за того, что клиника была непрофильной, его срочно повезли в больницу, но не довезли. Агент Марьянова возмущена скандальным флером, который сопровождает смерть артиста. "А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь", – высказалась пресс-секретарь артиста.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что популярный актер театра и кино скончался из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.

Однако вскоре появилась информация о том, будто свои последние дни Дмитрий Марьянов провел в наркоклинике. Интересно, что вдова актера Ксения Бик не стала скрывать, что смерть актер встретил далеко не в кругу родных и близких. "Никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья", – туманно сообщила вдова популярного артиста.

