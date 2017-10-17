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Молодая жена вышвырнула Джигарханяна на улицу

Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Вскрылись скандальные подробности конфликта Армена Джигарханяна с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Мало того, что легендарный актер оказался без имущества и ему буквально некуда идти после выписки из больницы, так велика вероятность, что Виталина попросту уволит артиста из его же театра.
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Журналисты поговорили с близким другом Армена Джигарханяна, бизнесменом Артуром Согомоняном, который сейчас помогает артисту, находящемуся в больнице. Кстати, оказался актер там не просто так. Джигарханян сильно переживал, узнав, что его жена выпустила "сырой" спектакль, хотя обещала не делать этого. Затем Согомонян попросил у супруги артиста список лекарств, необходимых ему, паспорт и одежду. Однако Виталина ничего не передала. В итоге, Джигарханяну поменяли номер телефона и теперь делают новый паспорт.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Виталина его сильно и глубоко расстроила. Армен Борисович хочет изменить ситуацию. Он устал от того, что она все время врет", – заявил приятель актера. Отношения между супругами расстроились уже давно. "Армен Борисович категорически настроен разводиться. Это не сегодняшнее решение. Его расстраивает то, что происходит с театром: очень непрофессиональное управление и много странных фактов. Армен Борисович звонил Сергею Собянину, попросил, чтобы проверили театр за весь период, когда им управляла Виталина", – рассказал Согомонян.

По словам друга Джигарханяна, некоторое время назад Виталина, воспользовавшись тем, что мэтр лежал в больнице с инсультом, начала свою жизнь в театре. "Первое, что сделала, уволила 11 актеров из театра, причем, это были ведущие актеры – Дужников, Мерзликин, Капустин... Эти ребята с Арменом были 15 лет. Они, естественно, не очень воспринимали ее как руководителя. Но она продолжает там командовать", – поведал друг Джигарханяна.

Самое интересное, что, придя к власти, Виталина изменила уставные документы, и теперь она может уволить своего мужа, а он ее – нет. Более того, по словам Согомоняна, молодая жена приняла твердое решение лишить супруга работы. "Виталина уже направила письмо в Министерство культуры с просьбой снять Армена Борисовича с должности в связи с состоянием здоровья", – сообщил приятель актера.

В свою очередь, Джигарханян направил в театр письмо, в котором выразил недоверие руководству. Послание зачитали перед всей труппой. В ближайшее время артист намерен вернуться к работе. "Но чисто юридически мы будем просить Министерство культуры принять меры, потому что только они могут назначать или снимать директора", – отметил Согомонян.

Нынешнее положение дел объясняется просто – Армен Джигарханян "доверился очень" и теперь переживает и сильно разочарован. "Виталина взяла на работу свою маму, папу, друзей, людей, не имеющих отношения к театру. У Виталины три своих компании, которые оказывают какие-то услуги театру. И мы просим прокуратуру провести финансовую проверку. На сегодня театр в долгах, задерживает выплаты налогов. Все, что касается бытовых вопросов, Виталина в них достаточно искусна. Все счета на себя переоформила, все квартиры. Армен Борисович к этому относился спокойно. Но когда театр один за другим выпускает полуготовые спектакли, а на афишах его имя, он это уже терпеть не мог", – объяснил друг актера.

Все имущество Джигарханяна записано на молодую жену. Причем, по словам приятеля мэтра, давно артист чувствовал неискренность отношения Виталины. "И даже мы себя уговаривали, что, может, обойдется: Виталина рядом, дает ему лекарства, потому что второй инсульт у него случился из-за того, что он забыл выпить препараты, которые ему прописали. Мы видели с ее стороны большие меркантильные интересы. И все время какие-то интриги, разборки, суды", – сообщил Согомонян.

Речь идет о двух квартирах, одна из которых куплена в браке. Вторая не имеет к Виталине никакого отношения, но, по словам друга артиста, она настояла, чтобы Армен переоформил ее на нее. Кстати, юристы, представляющие интересы Цымбалюк-Романовской, сообщили, что она эту квартиру перепродала. Однако там никто не живет. Как сообщил Согомонян, "перепродажа чисто формальная". Плюс у Джигарханяна есть деньги на счету.

Друг артиста подчеркнул, что они не хотят судиться и готовы поделить все имущество пополам. "Но она вместе с юристками строит какие-то схемы", – отметил мужчина. Джигарханян попросил через него у жены, чтобы она отдала ему одну квартиру взамен на все остальное, но та отказалась.

В итоге, когда Армен Джигарханян выйдет из больницы, идти ему некуда. "Будем искать квартиру для съема. Слава богу, есть друзья и мы эту ситуацию выправим, у него не будет проблем ни с жильем, ни с деньгами. Вы знаете, мы сидели на кухне у друга и Армен сказал: представляешь, мне 82 года, а идти некуда. До чего дожил", – цитирует друга мэтра сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева17 октября 2017, 09:47
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