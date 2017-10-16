Бледанс набросилась на разводящегося Джигарханяна

Известная российская телеведущая Эвелина Бледанс в своем Instagram открыто заявила, что поддерживает супругу Армена Джигарханяна. Сама актриса с мужчиной "в возрасте" бы жить не стала.

Эпатажная светская львица Эвелина Бледанс вступилась за молодую жену Армена Джигарханяна сразу же после съемок передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. В своем микроблоге звездная телеведущая высказала отношение к скандалу внутри четы и открыто поддержала супругу Джигарханяна Виталину:" Сейчас в "Прямом эфире" обсуждали тему исчезновения Армена Борисовича Джигарханяна и разлада с его супругой Виталиной. Много было сказано против нее Но, вы можете закидать меня камнями – буду защищать еt. Я бы не смогла жить с мужчиной на 44 года старше!"

"Она всегда искренне ухаживала за ним и была для него не только обожаемой девушкой, но и сиделкой, и нянькой, и администратором, и длилось это не один год... Сейчас он называет ее предательницей и не хочет иметь с ней ничего общего. А разве не должен быть пожилой мужчина хотя бы благодарен женщине за то, что она честно отдала ему свои лучшие годы?!" – возмущается Бледанс.

Как писали ранее Dni.Ru, загадочная история с исчезновением народного артиста СССР произошла накануне, когда жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга. Вскоре Джигарханян "нашелся" в 57-й городской больнице. Он поступил в учреждение частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, особенно супруге. Позже выяснилось, что ситуации предшествовал конфликт внутри брачного союза и Джигарханян подает на развод с Виталиной.

Актер известен по фильмам "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43". В общей сложности он сыграл около 250 ролей в театре и кино.

