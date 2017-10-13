Собчак оправдала извращенцев всех мастей из "Дома-2"

Обвиняемая в сутенерстве ведущая снюхалась с эксгибиционистами и вуайеристами. И ей это, кажется, доставляет удовольствие.

Ксения Собчак ведет реалити-шоу "Дом-2" уже десять лет. За то время на ее глазах люди дрались, изменяли друг другу, врали, играли. Но Ксюша о потерянном времени вовсе не сожалеет.

"Не стоит видеть в "Доме-2" какой-то бесчеловечный эксперимент над людьми, – сказала телеведущая. – Это скорее симбиоз эксгибиционистов с вуайеристами. Там не происходит ничего, чего не происходило бы в обычной жизни. Отсюда и рейтинги. Людям нравится узнавать себя и понимать, что в их жизни до такого треша все-таки не доходит: "Я, конечно, мужа сковородкой луплю, но не по яйцам же!"

Ксения не считает, что подобная связь с извращенцами всех мастей компрометирует ее. "Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет. Просто я именно такой человек – как торт "Муравейник". Много разных слоев, но в итоге один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться – из этого состоит моя жизнь", – цитирует Собчак журнал Glamour.

Напомним, что телестройка любви под названием "Дом-2" выходит в эфир с 2004 года. Передача не раз становилась объектом нападок критиков и прочих пуритан. Пресненский суд Москвы даже вынес постановление о запрете показа передачи в "детское" время.

А депутаты комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы подготовили обращение к генпрокурору. Они потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство, поскольку программа "в целом и систематически эксплуатирует интерес к сексу: в ней неоднократно демонстрировались сцены петтинга и акты мастурбации".