Шурыгину представили к званию "Народная артистка России"

Дважды изнасилованная звезда начинает сольную карьеру. Поклонники в ужасе.

Имя Дианы Шурыгиной стало притчей во языцех. Ее ненавидят, ею восхищаются, ей плюют вслед и у нее берут автографы. Более того, многие поклонники обратились на Первый канал с просьбой включить номер Дианы в новогодний "Огонек". Дважды изнасилованная должна там выступить с песней. И, если ее кандидатура наберет необходимое число голосов, Шурыгина появится в эфире сразу после боя курантов.

Но уже сегодня Диана, как говорят, начала профессионально заниматься вокалом. "Я думаю никому уже не секрет, что сейчас мы занимаемся моей сольной музыкальной карьерой, за помощь благодарна Диасику Бичаровой (здесь и далее стилистка, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Шурыгина на своей странице в социальной сети.

Диасик Бичарова – Диана Бичарова, владелица event-агентства, известный промоутер и концертный директор многих артистов. Она занималась продвижением Рустама Солнцева, Прохора Шаляпина и других эксцентричных персонажей. Именно Бичарова организовывала недавнюю свадьбу дважды изнасилованной Шурыгиной в чайхане на окраине Москвы.

Участник "Дома-2" Илья Яббаров поддержал желание Шурыгиной запеть. "Хотел бы, чтобы мы всей страной поддержали Диану, – заявил он. – Поэтому мы подписываем петицию, чтобы Диана получила звание "Народная артистка". Почему какие-то, извиняюсь, овцы выходят на сцену и думают, что они звезды, а Диана, которая реально обладает вокальными данными, до сих пор не имеет такого звания?!"

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 13 2017 в 4:04 PDT

Россияне в шоке от такого предложения. "Вот только ее еще там не хватало...Бузова номер 2", "Я хочу чтобы она вообще больше не появлялась на телевидении. Достала уже и бесит", "Сейчас титул "народного артиста" получают все, кому не лень. За что?!" – справедливо возмущены подписчики страницы Дианы.

Заметим, что у Владимира Высоцкого и Олега Даля не было званий. Никаких. Да и вообще путь до "Народного артиста СССР" был непростой: сначала нужно было стать "заслуженным" в автономной и союзной республиках, а потом уже – "народным" автономного или республиканского уровня.