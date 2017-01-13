Бывший муж добил пострадавшую Кравец

Все кончено после нескольких месяцев слез и боли. Актриса думала, что этот ад никогда не прекратится.

В "долгоиграющем" скандале актрисы Алены Кравец с экс-супругом Русланом, кажется, наконец-то поставлена точка. Руслан – к счастью, на сей раз исключительно морально! – добил бывшую жену своими требованиями и в итоге достиг цели. Но прежде вернул украденную дочь домой, и Рождество Даниэлла встретила с матерью.

Согласно условиям заключенного между бывшими супругами соглашения Руслан сможет приезжать, когда захочет, и общаться с дочерью. Также он вправе брать ребенка на выходные и в совместные поездки, но заранее обговаривая с Аленой даты, чтобы они не пересекалось с учебой девочки. Совсем скоро ей исполнится десять лет, и она сама сможет решить, у кого из родителей ей захочется оставаться чаще.

Что же касается самой Алены, то в ближайшее время она вместе с Даниэллой переедет в новый дом, который ей подарил давний поклонник, более шести лет добивающийся расположения. Но самое интересное во всей этой истории другое. Алена предполагает, что Руслан испытывает чувства к ней, поэтому и вернул дочь. Возможно, он надеется на их примирение.

Напомним, из-за рукоприкладства бывшего мужа и его охранников Алена не раз получала увечья разной степени тяжести и попадала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и синяками. А потом Руслан увез их общего ребенка из страны и не позволял девочке общаться с Аленой. Вся эта драматическая история стала известна во многом благодаря программе Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной домашнему насилию в семье.