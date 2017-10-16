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Джигарханян о молодой жене: На редкость гнусная история

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: личный архив
Журналисты пообщались с легендарным актером Арменом Джигарханяном относительно странной ситуации, которая развернулась между ним и его молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист заявил, что это "на редкость гнусная история".
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В семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской не все так гладко, как казалось со стороны. Легендарный артист заявил о том, что молодая жена якобы лишила его всего. А сама Виталина сообщила, что муж пообещал ее убить. Однако женщина списывает такие слова супруга на его болезнь. Журналисты решили разобраться в этой ситуации и связались с самим актером.

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"Вскоре, как я выйду из больницы, я все расскажу, это непросто и так вот не поймешь", – отметил Джигарханян. Актер рассказал, что чувствует себя "нормально", гораздо лучше, чем раньше. "Я лег на профилактику. Поверь, я ничего не выдумываю, на редкость гнусная история, ее просто так не расскажешь", – цитирует популярного актера "Московский комсомолец".

Джигарханян отмел все комментарии сестры Марины о том, что катализатором этой ситуации стал сахарный диабет, которым страдает артист. "Она думает, что спасает своего брата. Не разобравшись, ничего не поняв… И врачи такие есть: не изучив больного, выписывают лекарства, а от них один вред. Я должен вернуться в театр и сам все решить", – заявил Джигарханян.

Отметим, что подруга актера. ведущая Оксана Пушкина оказалась куда разговорчивее и яснее. Ранее она заявила, что Армен Джигарханян в ближайшее время станет свободным мужчиной. "Готовит документы на развод. Обратился к сотрудникам театра, в котором выразил недоверие директору и двум ее замам, по юридическим и финансовым вопросам. А так же просил не паниковать. Он скоро поправиться и вернется к работе!" – рассказала Пушкина.

Напомним, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская стали мужем и женой 25 февраля 2016 года. Церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе. На торжество были приглашены только самые близкие друзья.

Автор: Наталья Аряева16 октября 2017, 16:52

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