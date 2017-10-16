Бывшего мужа Распутиной похоронили как бомжа

Супруг Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал, как прошли похороны бывшего мужа певицы Владимира Ермакова. Выяснилось, что дети отказались провожать его в последний путь.

Из-за отказа родственников хоронить Ермакова, его тело кремировали. По словам Захарова, никто даже не пытался устроить достойные проводы экс-супругу певицы.

"У Ермакова есть сын от первого брака. Он тоже наследник. Он, кстати, отказался хоронить отца. Видимо, денег не было", – цитирует "СтарХит" продюсера и второго мужа Распутиной.

При этом Захаров утверждает, что сын Ермакова уже прописался в апартаментах покойного, и чуть ли не забаррикадировался там. "А Ермакова в итоге сожгли в крематории как бомжа на второй день после смерти. Он всю жизнь Машу помоями поливал, а в итоге сам как кончил", – развел руками продюсер.

Ранее в интервью Dni.Ru нынешний муж Марии Распутиной сообщил подробности трагедии. "Ему (Ермакова – прим.ред.) отказали в гонораре, он там закатил истерику, что ему деньги не дали. Ну и отдал концы", – рассказал Захаров.





Напомним, Владимир Ермаков скончался после приступа эпилепсии в своей квартире на северо-западе Москвы в ночь на 5 октября. Ему было 73 года. Перед смертью он принял участие в ток-шоу на Первом канале.