Шепелев взбесил Распутину вопросами об инцесте и убийстве

Певица подает в суд на Первый канал. Она в шоке от того, что случилось на съемках.

Очередной выпуск "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым будет посвящен Владимиру Ермакову – ныне покойному супругу Маши Распутиной. В анонсе программы демонстрируется изображение певицы. Но звезда уверяет: право на это она не давала.

"Мария действительно была в студии программы, – рассказал нынешний муж певицы Виктор Захаров. – Но договор на право транслировать съемку с ее участием мы так и не подписали. Телевизионщики начали задавать Маше некорректные вопросы. Жена встала и ушла!"

"Телевизионщики три дня делали все возможное, чтобы мы подписали договор. Но все тщетно: мы этого делать не стали. Несмотря на это, в рекламе программы сегодня увидели, что активно показывают Машу. В связи с этим мы вынуждены были обратиться в суд, потому как, еще раз повторяю: право на показ мы не давали", – цитирует Захарова портал prozvezd.info. Как говорят, певица требует 50 миллионов рублей за обнародованные кадры со своего с предварительного тестирования. Мол, права на их обнародованиеона не давала.

Меж тем стали известны подробности скандала, который случился на съемках программы "На самом деле". Оказывается, Маша договорилась с продюсерами, что обсуждаться будут только определенные темы и вопросов о бывших мужьях и дочери не возникнет. Но Распутину в итоге стали спрашивать именно об этом.

Сотрудник съемочной группы сообщил пикантные детали. "Мы долго уговаривали Распутину затронуть тему инцеста ее бывшего мужа с их дочерью Лидией. Но Маша накинулась на девочку-редактора: "Чурка гребаная! Ты что, не понимаешь русский язык? Я же сказала, что не буду об этом говорить! Сколько можно повторять!" – цитирует очевидца "Экспресс-газета".

Команду "мотор!" режиссер не мог дать несколько часов, на протяжении которых редакторы и продюсеры уговаривали строптивую артистку. Наконец начали снимать. О бывшем муже Шепелев уже не спрашивал Распутину. Но поинтересовался, правда ли, что ее родной брат сидел за убийство ребенка. И тут Маша, вспомнив предыдущий вопрос о любовной связи ее дочери с отцом, взорвалась от ярости и бросила в обескураженного Шепелева стаканом с водой.

Она, как говорят свидетели некрасивой сцены, билась в припадке и кричала, что "отказывается от участия в такой мерзкой программе". К ней бросились редакторы, но певица завизжала: "Не подходите к звезде ближе чем на метр!" И фурией вылетела из студии.