В семье Распутиной разгорается скандал из-за наследства

Покойный муж оставил роскошную квартиру. И на нее уже нашлось немало претендентов.

Новость о смерти экс-супруга Маши Распутиной Владимира Ермакова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пикантности ситуации добавило известие о том, что певица вместе с бывшим и нынешним мужьями должна была стать героиней очередного выпуска программы "На самом деле". Череда драматических событий перечеркнула планы Первого канала – возмущенная Маша вылетела из студии из-за некорректных вопросов, а ее бывший муж и вовсе не явился на съемки. Он умер!

Dni.ru связались со светским обозревателем Денисом Сорокиным, который много лет тесно общается с артисткой и знает тайные подробности ее жизни. "Ничего странного в поведении Маши нет, – заявил Денис. – Зачем она будет вестись на провокации со стороны Шепелева и трясти на всю страну грязным бельем, как требует формат программы?!"

"Что касается умершего мужа, с ним Распутина не контактировала больше 17 лет, – продолжил Сорокин. – Владимир незадолго до смерти рассказал, что ужасно переживает из-за дочери Лиды (общая с Распутиной дочь, ей 32 года. – Прим. ред.), которую он не видел больше года. Эта история будет тянуться долго – теперь им предстоит раздел немалого имущества, которым владел Ермаков. Например, роскошной квартиры в Тушино, на которую, помимо Лиды, претендует сын Владимира от первого брака. Насколько мне известно, он сменил замки, и молодая гражданская жена туда не может даже попасть".

"Вряд ли у Маши будет депрессия из-за смерти бывшего супруга, – заключил Сорокин. – С Владимиром они давно чужие люди, но в общении со мной она никогда о нем плохо не говорила. Ее больше беспокоила нынешняя жизнь".

