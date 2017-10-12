Как умирал бывший муж Распутиной

Стали известны подробности смерти экс-супруга известной певицы, 73-летнего Владимира Ермакова. Мужчина скончался после приступа эпилепсии в своей квартире на северо-западе Москвы в ночь на 5 октября.

Выяснилось, что бывший муж Маши Распутиой уже более трех лет страдал этим страшным заболеванием. Бывали дни, когда приступы случались по пять раз. Ермаков наблюдался у медиков. Однако, по словам друзей, иногда мужчина забывал принимать лекарства.

Свою квартиру на улице Василия Петушкова Владимир делил с другом Самвелом и еще одной соседкой. Приятель Ермакова рассказал, что бывший муж звезды российской эстрады пытался заниматься продюсерской деятельностью – сделать новых звезд из юных певиц, но успеха это начинание не приносило, передает "Московский комсомолец".

Несмотря на неудачи в работе, Ермаков не употреблял спиртное. Он вел здоровый образ жизни и бегал по утрам. Накануне смерти Владимир весь день не вставал с кровати и не узнавал людей. Как говорит Самвела, такое случалось с ним перед очередным приступом эпилепсии.

В районе полуночи друг услышал протяжный звук и подумал, что он доносится с улицы. Но прислушавшись, узнал голос Ермакова и предположил, что у товарища случился приступ болезни.

Самвел постучался в комнату к другой соседке и попросил вызвать скорую помощь, а сам вошел в комнату хозяина квартиры. Ермаков лежал без сознания на кровати и бился в судорогах. Медики прибыли на вызов быстро, но спасти бывшего мужа Маши Распутиной не смогли.

Тело было забальзамировано на время выяснения обстоятельств смерти. Вопросами похорон занимается сын покойного Владимира. Он должен сообщить, на каком кладбище похоронят Ермакова.

Как писали ранее Dni.Ru, за несколько часов до смерти Ермаков оказался на съемках программы Дмитрия Шепелева. Предполагалось, что в студии он встретится с Машей Распутиной. Но артистке вопросы телевизионщиков показались некорректными, и она покинула съемки передачи.