68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах

Певица обожает оголять ноги. И с годами эта страсть все сильнее.

Аллу Пугачеву и Валентина Юдашкина связывает давняя дружба. Примадонна не пропускает сезонных показов новых коллекций модельера, часто семьями они празднуют и различные события. Кутюрье пригласил певицу и на открытие обновленного Дома моды на Кутузовском проспекте Москвы. Гостей у дверей бутика встречал не только сам дизайнер, но и его жена Марина с дочерью Галиной. Не смогла пропустить светское мероприятие и Алла Пугачева.

68-летняя примадонна затмила всех! Она появилась в экстремальных мини-шортах, сапожках на высоком каблуке и кожаной куртке, а образ дополнила круглыми солнцезащитными очками. Дерзко, эпатажно!

Многие поклонники сочли образ артистки похабным. "Садо-мазо какое-то", "Вот уже, действительно, бес в ребро", "Бабушка, кажется, окончательно сошла с ума", – комментируют они появившуюся в соцсетях фотографию.

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina) Окт 12 2017 в 9:32 PDT

Сама Пугачева только усмехается. "Выгляжу я для своих лет неплохо, стараюсь мало есть, но пока плохо получается, – улыбается певица. – И мое самое большое желание, мой стимул, чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку. Я давно выбрала мудрую позицию "безвкусно одетой бабенки. Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством".

