Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом

Гостем очередной программы "Секрет на миллион" на НТВ станет Александр Буйнов. Певец расскажет все пикантные подробности своей личной жизни – о двух неудачных браках, изменах второй жене и непростых отношениях с дочерью. В студии появится и Алла Пугачева, с которой у артиста был служебный роман. Детали зрители узнают только в субботу. А Dni.Ru предлагают вспомнить историю любви и дружбы двух суперзвезд.

Для Аллы Пугачевой 1974 год был знаковым во всех отношениях. Именно тогда руководитель ансамбля "Веселые ребята" Павел Слободкин взял ее в прежде мужской коллектив.

Из этой группы вышли самые знаменитые исполнители советской эстрады – Александр Градский, Александр Барыкин, Вячеслав Малежик, Алексей Глызин. Хотя, для того чтобы войти в историю, хватило бы одной Пугачевой.

"Почти все у нас в группе были в нее влюблены, – вспоминал в одном из интервью Александр Буйнов, который в ту пору работал в "Веселых ребятах". – Потому что у нее все было как надо – ножки, мини-юбка. И, конечно, она убийственно пела песню – кажется, Добрынина – "Вспоминай меня", где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица в СССР этим не пользовалась".

Буйнов не скрывал сильных чувств к Пугачевой и всячески ухаживал за ней, добиваясь расположения. Завязался даже несерьезный роман. Артист до сих пор хранит фотографию со смешной надписью "Сашке-какашке от Алки-нахалки".

А вот Примадонна симпатию испытывала к другому – была влюблена в Александра Розенбаума. И, говорят, изменила с ним Буйнову. "Алла по первому зову мчалась на свидание к Розенбауму в Питер. Он спасал ее от уныния и равнодушия Болдина, – рассказали люди из окружения артистки. – С Сашей она впервые почувствовала себя слабой".



Все было хорошо, пока в 1975-м Пугачева не съездила на конкурс "Золотой Орфей" с песней "Арлекино", которую аранжировал и обработал Слободкин. За этот хит она и получила Гран-при на фестивале в Болгарии. После этого начальники из Минкульта решили, что Пугачева должна выступать отдельно от "Веселых ребят". Их пути с Буйновым разошлись, а мимолетный роман сошел на нет.

Нынешние их отношения Александр описывает как теплую, проверенную временем дружбу. Даже Новый год звезды празднуют вместе. А ведь однажды вспыхнул конфликт, из-за которого они не общались целых семь лет. Скандал вышел из-за сущей ерунды.

"Получилось как в испорченном телефоне. Один человек сказал Алле: мол, вот что они о тебе говорят. А у нас с Аленой собственная гордость. Ах так! Ну и разошлись. Пока не общались, было тяжеловато, ведь встречались на общих концертах. Потом этот период в ее жизни закончился (имеется в виду брак с Киркоровым. – Прим. ред.), начался счастливый – с Максимом. С его появлением наша ссора забылась", – рассказывал в интервью Буйнов.