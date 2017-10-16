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Смерть Марьянова стала кошмаром

Дмитрий Марьянов. Кадр из фильма "Вышибала"
Звезды шоу-бизнеса потрясены трагической новостью о скоропостижной смерти известного актера Дмитрия Марьянова. Коллеги выражают соболезнования близким артиста.
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"Настоящий пацан и настоящий мужик", – сказал о своем друге и коллеге актер Михаил Пореченков. В шоке от смерти Дмитрия Марьянова певица Лолита Милявская: "Я даже представить не могла, что речь о нем!!! Сколько света, искренности и таланта! Обаяния – за десятерых! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов???!"

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Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова

Продюсер и журналист Михаил Козырев был настолько поражен страшным известием, что и вовсе не смог в него поверить. Он заявил, что эта информация не может быть правдой, передает Eg.ru. "Какой кошмар, я ничего не знаю. Буду смотреть сейчас", – цитирует Козырева РЕН ТВ.

"Прощай, Радуга... Прощай, детство, навсегда…" – написал в своем микроблоге звезда российской эстрады Филипп Киркоров. Артист имел в виду советский фильм "Выше Радуги", где Дмитрий Марьянов исполнил главную роль.

Высказался о скоропостижной смерти актера и певец Николай Носков. Он отметил, что Марьянов обладал уникальными чертами характера, позволяющими захватывать внимание зрителей: "Дима удивительно был эмоциональным человеком. При этом он умел быть в кадре и в жизни очень молчаливым… На него смотришь – и веришь, что он может быть бойцом, героем".

 

 

Свои соболезнования родным и близким Марьянова выразила актриса Мария Шукшина, передает "360". Вместе с Дмитрием она снималась в фильме "Муж по вызову". "Как же хотелось и дальше наслаждаться его талантливым партнерством… Не могу поверить, что о нем теперь молюсь. Упокой душу, Господи, новопреставленного раба Твоего Дмитрия", – написала Мария в соцсети.

Не остался в стороне и прославленный актер Александр Домогаров. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook артист горестно написал: "ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!((( ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!((( Я не в шоке, просто убит!!! Не могу ПОВЕРИТЬ!!! МАРЬЯНЫЧ ПОЧЕМУ ЗАЧЕМ ТАК.....ГОСПОДИ ПОЧЕМУ ТЫ ЗАБИРАЕШЬ ТАК...."

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актер почувствовал себя плохо, когда находился с друзьями на даче. Товарищи пытались убедить скорую помощь приехать на дачу, после чего приняли решение везти Дмитрия к медикам самостоятельно. Актер скончался до прибытия в больницу подмосковной Лобни.

Автор: Людмила Фоканова16 октября 2017, 08:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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