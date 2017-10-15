Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет

Российский актер Дмитрий Марьянов скончался в Подмосковье. Артиста не успели довезти до больницы. Ему было 47 лет.

Трагедия произошла в подмосковном городе Лобня. Дмитрий Марьянов внезапно почувствовал себя плохо. Друзья сразу же решили отвезти актера в больницу, но он умер в дороге.

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Причина смерти 47-летнего артиста пока не известна. Его тело отправили на экспертизу, передает РЕН ТВ.

"Я не знаю подробностей, для меня это стало шоком. Мы много работали по спектаклям и в кино вместе работали, дружили", — прокомментировал трагическую новость Марат Башаров.



Дмитрий Марьянов выступал в составе труппы театра "Ленком". Он играл в спектаклях "Юнона и авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и многих других. Также актер сотрудничал с театром "Квартет И".

Телезрителям он известен по ролям в кино и сериалах. На счету Дмитрия Марьянова более 70 картин. Самые известные из них "Графиня де Монсоро" и "День радио". В сериале "Личная жизнь следователя Савельева" он сыграл главную роль.