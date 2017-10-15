Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова

Актер умер по пути в больницу. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Новость о скоропостижной смерти актера театра и кино Дмитрия Марьянова стала шоком для поклонников. Беды ничто не предвещало. Более того, по некоторым данным актер сегодня должен был играть в спектакле.

А еще днем Дмитрий отдыхал с друзьями на даче. Но внезапно почувствовал себя плохо – его положила острая боль в ноге.

Но "скорая помощь", как выяснил Life.ru, отказалась приехать на вызов. Медики, якобы, заявили, что "сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно". Тогда товарищи решили самостоятельно доставить актера в больницу. Однако в пути Дмитрию стало хуже и он скончался, не доехав до лечебного учреждения.



Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19.30. По информации "Ленты.ру", причиной остановки сердца стал внезапно оторвавшийся тромб. Криминальная версия гибели пока исключается.

В разные годы оторвавшийся тромб стал причиной смерти актера Джордж Камиллери, актрисы и певицы Людмилы Гурченко.



Стоит заметить, что в середине сентября Дмитрий оказался в больнице Екатеринбурга. Туда любимый многими артист приехал вместе с Гошей Куценко, чтобы сыграть в спектакле "Ladies night. Только для женщин!" Однако гастроли прошли не совсем гладко – актер Дмитрий Марьянов был госпитализирован.

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