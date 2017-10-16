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Перед трагедией Марьянов связался с бывшей женой

Дмитрий Марьянов. Кадр из фильма "Мираж"
Первая жена до сих пор не может поверить в смерть Дмитрия Марьянова. Актриса Татьяна Скороходова рассказала о том, что даже после разрыва они сохранили теплые отношения, а незадолго до смерти артист делился планами с экс-супругой.

Продолжение: Смерть Марьянова стала кошмаром
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Дмитрий Марьянов и Татьяна Скороходова познакомились в Щукинском училище, однако встречаться начали лишь спустя полгода. Будущий актер отличался щедростью – мог подарить возлюбленной колье, которое та примеряла в витрине. Однако, по признанию Скороходовой, ей не нравилось, что Марьянов выпивал с друзьями. Расстались влюбленные спустя три года, устав трепать друг другу нервы. Как позднее признавался Марьянов, разрыв дался ему тяжело – он буквально поседел от переживаний.

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Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет

Весть о скоропостижной смерти Дмитрия стала для Татьяны шоком. "До сих пор не могу поверить, что Дима умер. Утром я включила телефон, мне пришло смс от актера Михаила Липкина. Думала, что это какая-то злая шутка, но потом посыпался просто шквал звонков и сообщений от наших общих знакомых. Это очень печально..." – высказалась Скороходова.

По признанию актрисы, несмотря на прошлое, они с Дмитрием сумели сохранить человеческие отношения. "Он бывал у нас дома в Иркутске, когда приезжал сюда на гастроли, знаком с моим мужем. Дима знал, как я к нему тепло отношусь", – отметила Татьяна.

Незадолго до смерти Марьянов связывался со Скороходовой и делился с ней планами. "Последний раз мы созванивались весной, он был на таком подъеме, говорил: "Я похудел, активно занимаюсь спортом, планов громадье!". Он, действительно был сейчас на подъеме, столько предложений ему поступало: и роли в кино предлагали, и в театре", – цитирует экс-супругу Марьянова сайт "Комсомольская правда".

Татьяна Скороходова. Кадр из фильма "Любовь по заказу"

Напомним, Дмитрия Марьянов скончался 15 октября. Беды ничто не предвещало. Днем актер отдыхал с друзьями на даче. Но внезапно почувствовал себя плохо – у него сильно разболелась нога. По некоторой информации, скорая помощь отказалась приехать на вызов. Медики якобы заявили, что слишком много вызовов, и они не смогут прибыть оперативно. Тогда друзья решили самостоятельно доставить актера в больницу. Однако в пути Дмитрию стало хуже и он скончался, не доехав до лечебного учреждения. Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19.30. По предварительной версии, причиной остановки сердца стал внезапно оторвавшийся тромб.

Отметим, что министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию о том, что Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему.

Автор: Наталья Аряева16 октября 2017, 08:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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