Дочь Валентина Юдашкина ждет второго ребенка
Поводом для слухов об интересном положении Галины Юдашкиной стало ее вчерашнее появление на открытии обновленного бутика модного дома. Девушка вышла в свет в подозрительно свободном пиджаке. Dni.ru оказались первыми, кто заподозрил беременность у Галины.
Теперь же эту информацию подтвердили и в ее близком окружении. "Да, Галя ждет малыша, она на четвертом месяце беременности. Марина и Валентин на седьмом небе от счастья – они обожают внука Анатолия, с большим удовольствием помогают его воспитывать. Бабушка ходит с ним в зоопарк, гуляет в парке. А теперь они станут в два раза счастливее. Пол ребеночка пока не называют, но, слышали, что Галя с мужем мечтают о дочке!" – цитирует своего источника в окружении Юдашкиной Starhit.
Сама Галина пока никак не прокомментировала информацию о своей беременности. Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юдашкина предпочитает выкладывать фотографии, на которых не демонстрирует живот. Или же облачена в свободную одежду. Так было, например, в начале октября, когда Юдашкина вместе с отцом вышла на подиум в финале показа в Токио.
Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями 5 апреля 2016 года. Дочь известного дизайнера родила сына в одной из клиник Нью-Йорка. Ребенка назвали Анатолием. В одном из интервью Галина заявила, что будет рожать вместе с супругом, однако в самый ответственный момент все же попросит его покинуть палату.
"На время схваток – да. Когда уже пойдет сам процесс, думаю, ему присутствовать не стоит. Мне кажется, это такой интимный момент, который мужчине видеть ни к чему. Хочу попробовать обойтись без эпидуральной анестезии, поэтому мне важно, чтобы в палате особо никто не маячил", – пояснила она
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