Дочь Валентина Юдашкина ждет второго ребенка

В окружении Галины Юдашкиной подтвердили ее интересное положение. Дочь известного российского кутюрье на четвертом месяце беременности.

Поводом для слухов об интересном положении Галины Юдашкиной стало ее вчерашнее появление на открытии обновленного бутика модного дома. Девушка вышла в свет в подозрительно свободном пиджаке. Dni.ru оказались первыми, кто заподозрил беременность у Галины.

Теперь же эту информацию подтвердили и в ее близком окружении. "Да, Галя ждет малыша, она на четвертом месяце беременности. Марина и Валентин на седьмом небе от счастья – они обожают внука Анатолия, с большим удовольствием помогают его воспитывать. Бабушка ходит с ним в зоопарк, гуляет в парке. А теперь они станут в два раза счастливее. Пол ребеночка пока не называют, но, слышали, что Галя с мужем мечтают о дочке!" – цитирует своего источника в окружении Юдашкиной Starhit.

Сама Галина пока никак не прокомментировала информацию о своей беременности. Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юдашкина предпочитает выкладывать фотографии, на которых не демонстрирует живот. Или же облачена в свободную одежду. Так было, например, в начале октября, когда Юдашкина вместе с отцом вышла на подиум в финале показа в Токио.

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Окт 2 2017 в 9:55 PDT

Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями 5 апреля 2016 года. Дочь известного дизайнера родила сына в одной из клиник Нью-Йорка. Ребенка назвали Анатолием. В одном из интервью Галина заявила, что будет рожать вместе с супругом, однако в самый ответственный момент все же попросит его покинуть палату.

"На время схваток – да. Когда уже пойдет сам процесс, думаю, ему присутствовать не стоит. Мне кажется, это такой интимный момент, который мужчине видеть ни к чему. Хочу попробовать обойтись без эпидуральной анестезии, поэтому мне важно, чтобы в палате особо никто не маячил", – пояснила она

