Дочь Юдашкина прячет живот

Внимательные поклонники заподозрили, что дочь Валентина Юдашкина Галина ждет второго ребенка. На мысль об интересном положении наследницы кутюрье навели ее свежие фото, на которых облаченная в свободные одежды Галя старательно прячет живот.

Накануне, 12 октября, в центре Москвы состоялась презентация обновленного бутика модного Дома Valentin Yudashkin. Разумеется, такое важное событие в отечественной моде не осталось без внимания знаменитостей. На мероприятии отметились ведущая Лена Летучая, главный редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук, певица Зара и многие другие. Не смогла пропустить событие и многолетняя муза Юдашкина Алла Пугачева.

Разумеется, на открытии присутствовала и дочь кутюрье Галина, которая активно продвигает дело своего именитого родителя. Юдашкина вышла в свет в черных классических брюках в тонкую белую полоску и черном же свободном пиджаке. Образ завершили убранные в гладкий хвост волосы и туфли на каблуке.

Внимательные поклонники, увидев фотографии с мероприятия, заподозрили Галину в беременности. "она не беременна ли.. Такая кругленькая", "да, она беременна. Это заметно уже ))", "А Галька беременна вторым, да?", "Очень неудачно одета Галя Юдашкина! Хоть и в положении, но для ее роста такие костюмы категорически противопоказаны, неужели папа не подсказал!", "Юдашкина явно беременна", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Окт 12 2017 в 11:48 PDT

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Галина предпочитает выкладывать фотографии, на которых не демонстрирует живот. Или же облачена в свободную одежду. Так было, например, в начале октября, когда Юдашкина вместе с отцом вышла на подиум в финале показа в Токио.

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Окт 2 2017 в 9:55 PDT

Можно предположить, что Галина просто немного располнела. Но вряд ли, поскольку наследница модельера тщательно следит за собой. К примеру, на августовских фото Юдашкина демонстрирует великолепную форму – ее живот идеально плоский.

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Июл 30 2017 в 7:12 PDT

Если Галина действительно ждет ребенка, он для нее и ее супруга Петра Максакова будет вторым. В апреле 2016 года у пары родился сын Анатолий.