Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!

Шоумен, певец и актер Дмитрий Торин славится эпатажным поступками в отношении звезд. Например, его недавняя выходка стала причиной мордобоя на свадьбе у дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной. Провокатор дал интервью Dni.Ru.

Мать Шурыгиной, рассказывая о свадьбе, уверяет, что "пришел Торин и все испортил". Была ли у Вас такая цель в реальности?

А что я испортил? Конкурсы по забегу в мешках? "Угадай мелодию" от тамады? У меня была цель поздравить лучшую девушку СССР со свадьбой. А, простите, не девушку уже (смеется). С моим приходом зато все воодушевились!

Журналисты писали, что молодой муж дважды изнасилованной звезды телеэфира серьезно избил Вас. Как вы себя чувствуете?

Молодой просто пожамкал меня чуть-чуть, хотел провернуть удушение, но ребята из группы "Братья Гавс", Султан Зак и Димон, которые были со мной, меня извлекли вовремя! Голова болела на следующий день, может пережал чего в шее, но я скидываю все на погоду.

Как вообще удалось пройти на "торжество"?

Попал я на свадьбу легко и непринужденно. Просто охрана расступилась передо мной, как перед Стингом, и, даже не проверив списков, заботливо указала на второй этаж, где проходила свадьба.

В чем был символизм подарка, который вы преподнесли – гвоздики, банка и пакет?

Может показаться, что восемь гвоздик символизируют восемь лет отсидки бедняги-Семенова, но на самом деле цветы символизируют знак бесконечность – пусть Андрей "наслаждается" Дианой вечно. А так как свадьба - это их личная победа, гвоздики с Поклонной горы. Банка, раритетная, из высококачественного стекла, такие сейчас не делают уж, пусть солят сало и закруточки для своих будущих "шурыжат". А подарочный пакет, с голографический эффектом, пусть напоминает молодоженам об иллюзорности бытия.

Шурыгина жалуется, что из-за Ваших преследований ей пришлось уволиться из торгового центра. Так ли это?

Я здесь при чем?! После меня туда ринулась толпа ее врагов. Уж как они адрес раздобыли, понятия имею... Возможно, они поняли, где этот магазин, из опубликованного мною видео.

А что вообще стояло за Вашим настойчивым желанием сделать с ней селфи?

Селфи и видео – не самоцель. Люди обратились ко мне как к блогеру, чтобы я сходил к Шурыгиной и выяснил, врет она или нет, что это за тема со вписками, донышками, почему несовершеннолетняя девочка ездит по дачам и там пьет, и потом к ней пристают. Ведь очевидно, что если ты едешь пить с незнакомыми людьми, то 90 процентов, что будет секс!

Шурыгина, являясь ни кем, мнит из себя звезду, у нее берут автографы. Что Вы думаете о такой славе?

Возможно, люди устали от навязанных идеалов и надоевших артистов, и это есть народная месть? Плевок назло словно бы. Увидев Шурыгину в первый раз, я понял, что она профессиональная звезда шоу-бизнеса, ведет она себя именно так. Я "полюбил" ее так сильно, как Бузову, теперь мечтаю спеть с ней дуэтом. Слава и тухлые яйца нам обеспечены!





Симпатична ли она Вам, как женщина?

Чувства смешанные и противоречивые... Диана рискует вырасти во вполне себе красивую женщину и светскую львицу, но есть какие-то нотки в голосе ее, которые раздражают что-то в моем мозге и я готов поздравлять ее в своем стиле бесконечно! Некоторые нуждаются в хорошем уроке. Диана нуждается. Нужно спасти ее душу! Хотел бы воцерковить Диану, чтобы она больше к духовности двигалась.





Планируете ли Вы и дальше ее троллить и не боитесь ли новых нападок ее мужа?

Боюсь я вообще мало чего в жизни. А муж, возможно, не последний у нее. Хотя повел он себя достойно – кинулся защищать жену. Тогда как муж Ани Лорак, например, стоял и улыбался, когда я нацеловывал ее ступни (Дмитрий Торин наделал шума на церемонии вручения ежегодной Премии "МУЗ-ТВ". Во время шествия артистов по красной дорожке мужчина кинулся к Ани Лорак и поцеловал ее в ягодицы, грудь и живот – Прим.ред.). Диана – мировая звезда первой величины, у нее большое будущее в шоу-бизнесе, поэтому ей от меня не отделаться!

Кто еще рискует получить от Вас "на орехи"?

Объектом моего внимания может стать любой или любая персона! Для меня нет границ в творческом перфомансе, будь то звезда стаканчиков или именитый режиссер. Что там мне придет в голову, неизвестно даже мне на данный момент!