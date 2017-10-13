Браку Шурыгиной осталось всего два месяца

Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане. Как говорят карты, ее брак будет скоротечным.

Только что отпела-отплясала свадьба дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной и телеоператора Первого канала Антона Шлягина. А известный московский экстрасенс Артем Бесов уже предвидит скорый развод жертвы изнасилования и звезды телепрограммы "Пусть говорят".

"Даже тот факт, что она сменила фамилию и стала по мужу Шлягиной, не дает оснований надеяться на крепкий и долгий брак", – сказал колдун, основываясь на показаниях карт Таро. Бесов сделал специальный расклад на недавно заключенный брак и пришел к неутешительному выводу: судя по картам, замужество Шурыгиной изживет себя уже к декабрю. Получается, ей осталось жить в счастливом браке всего два месяца?

Из колоды у Бесова выпала карта "Дурак", говорящая о каком-то новом пути (то есть о начале супружеской жизни), еще был "Король пентаклей", свидетельствующий о корыстном интересе партнеров друг к другу, а закончилось все арканом "Башня". "Последняя карта говорит о скором полном крушении как финале той или иной ситуации и, конечно, говорить тут о какой-то крепости не приходится", – пояснил Бесов. Да и наличие в раскладе корыстного интереса вряд ли может указывать на глубину чувств и долговременность отношений.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 8:00 PDT

Между тем колдун убежден: если молодоженам хорошо, они должны наслаждаться моментом и быть счастливыми хотя бы эти два месяца, отведенные им Небом. Или получать друг от друга то, что они хотят, даже если это обоюдная корысть. "Что будет потом – случится потом, жить нужно здесь и сейчас", – напомнил колдун.

А еще он вызвался помочь телезвезде, если ей понадобится магическая помощь или защита. "Завистников у девочки очень много, каждый ведь хотел бы, как она, мелькать в телевизоре и ходить на модные тусовки", – заключил экстрасенс.