Жена об Андрее Аршавине: Он мне мешал

Лишь в сентябре Алиса и Андрей Аршавины отметили первую годовщину свадьбы, у себя в аккаунте женщина писала, что она любит и любима. Однако буквально через месяц Алиса объявила о разводе и заявила, что муж ей мешает.

Накануне, 12 октября, российские СМИ взорвала информация о том, что семья Андрея и Алисы Аршавиных распадается. Журналисты связались с супругой известного футболиста, чтобы прояснить ситуацию. "В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас, это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду", – подтвердила информацию Аршавина.

Алиса приняла такое решение, потому что это связано с ее профессиональной деятельностью (если кто не знает – Аршавина журналистка). "Он мне мешал, но о работе я расскажу потом", – цитирует супругу спортсмена Starhit. При этом Алиса дала понять, что у них с Андреем нет разногласий и решение о разводе приняла она. "Я просто ушла", – объявила ранее Аршавина.

При этом женщина отметила, что измена, в которой уличила возлюбленного незадолго до свадьбы, стала лишь отчасти причиной разрыва отношений. "Измена была лишь одной из причин, которые подтолкнули меня принять такое решение", – объяснила Алиса.

Самое интересное, что на официальной страничке Аршавиной в Instagram диаметральная от развода картина. Так, в "шапке" профиля у нее указано: "Любящая жена ❤️лучшего футболиста, прекрасного отца и самого лучшего мужчины. Мама троих деток". А еще буквально день назад Алиса опубликовала их общее фото и напомнила, что 1 сентября у них была годовщина свадьбы.

"За эти годы столько гадости вылилось на меня и на него. Но считаю мы выдерживали достойно. С кем нас только не сравнивали. Он гулящий, я проститутка, наркоманы, алкоголики)). Хочу сказать спасибо, что судьба изменила мою жизнь в эту сторону. Я люблю, любима. Родилась прекрасная дочь, которой сегодня 8 месяцев. И здесь нам уже за 30, а выглядим мы на 18. Значит чистое и настоящее....спасибо тебе жизнь и судьба. Ну а люди, кто любим и любит, тот поймет ❤️❤️❤️" – высказалась Алиса. Очень странно, что люди, которые "любимы и любят", вдруг на следующий день решили развестись.