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Ольга Слуцкер побила жену Юдашкина

Ольга Слуцкер. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Ольга Слуцкер вышла в свет в стильном черном платье в пол. Ее образ оказался гораздо выигрышнее наряда жены Валентина Юдашкина Марины, пришли к выводу пользователи Сети.

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Ольга Слуцкер редко появляется на публике, поэтому каждый ее выход в свет привлекает к себе повышенное внимание поклонников и представителей СМИ. Так, пользователи Сети, фанаты и журналисты обнаружили Ольгу в компании Валентина и Марины Юдашкиных. "Петербург #ужин#любимая подруга#" – написала супруга кутюрье, опубликовав совместную со Слуцкер фотографию в своем аккаунте в Instagram.

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Марина Юдашкина выбрала для выхода в свет прозрачное платье в зеленых блестках на чехле до колена. Завершали образ стильные босоножки. А Ольга Слуцкер остановила свой выбор на черном лаконичном платье в пол, изюминкой которого стала петля. Именно с ее помощью наряд и держался на Слуцкер.

По мнению подписчиков, Ольга явно смотрелась выигрышнее Марины. "А Ольга краше! Прям СТИЛЬ!!!", "С какой красоткой обнимается Юдашкин ! 👍", "Ольга Слуцкер красавица.Приятно ее видеть .Достонейшая женьщина мама.Просто Вип⚘⚘⚘", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от @slutsker

Не смогли промолчать и знаменитые подруги Ольги. Свои комментарии к фотографии (правда, на страничке самой брюнетки) оставили Яна Рудковская и Эвелина Хромченко. Первая опубликовала лишь сердечко, а вторая оказалась более разговорчивой. "❤️❤️❤️ чаще выноси красоту и класс в свет, дорогая", – посоветовала Хромченко подруге.

Отметим, что об Ольге Слуцкер в последнее время практически нет новостей. Бизнес-леди ведет крайне закрытый образ жизни. Она не появляется на светских мероприятиях, а фото на своей страничке в социальной сети Instagram публикует крайне редко.

Автор: Наталья Аряева11 июля 2017, 16:49

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