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Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица удивила своим видом. Да и тем обстоятельством, что лично приехала в магазин, чего очень не любит.
прочитано 6466 раз

Отношения с модой Аллы Пугачевой всегда были сложными. "Я давно выбрала мудрую позицию "безвкусно одетой бабенки, – объясняла певица в одном интервью – Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. То, в чем я выхожу на сцену, – это прежде всего костюм, в котором мне комфортно, он не отвлекает меня и зрителей от того, что я делаю. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством".

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Но это сцена, а в жизни Пугачева и в 68 лет пытается молодиться, выглядеть стильно – носит короткие юбки, шорты, молодежные футболки и куртки. "Выгляжу я для своих лет неплохо, стараюсь мало есть, но пока плохо получается, – улыбается певица. – И мое самое большое желание, мой стимул, чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".

Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum

Дизайнеры с удовольствием присылают певице одежду на дом. Ведь магазины звезда не посещает – шопинг всегда превращается в испытание из-за повышенного внимания, просьб о совместном фото и автографов. Но вдруг Примадонна изменила своим принципам и  лично отправилась за обновками. В Латвии, где сейчас отдыхает певица, она посетила бутик авторских украшений и аксессуаров. И, судя по всему, уехала оттуда с красивой блузкой – искусная аппликация из роз на черном фоне.

    

Правда, вид у всеми любимой певицы уставший, изможденный, какой-то слегка обрюзгший. Возможно, певица просто не очень хорошо себя чувствует – она иногда жалуется на здоровье. А может, просто ракурс неудачный и фотограф криворукий. 

Автор: Иван Губкин23 августа 2017, 18:58
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