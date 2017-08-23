Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки

Певица удивила своим видом. Да и тем обстоятельством, что лично приехала в магазин, чего очень не любит.

Отношения с модой Аллы Пугачевой всегда были сложными. "Я давно выбрала мудрую позицию "безвкусно одетой бабенки, – объясняла певица в одном интервью – Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. То, в чем я выхожу на сцену, – это прежде всего костюм, в котором мне комфортно, он не отвлекает меня и зрителей от того, что я делаю. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством".

Но это сцена, а в жизни Пугачева и в 68 лет пытается молодиться, выглядеть стильно – носит короткие юбки, шорты, молодежные футболки и куртки. "Выгляжу я для своих лет неплохо, стараюсь мало есть, но пока плохо получается, – улыбается певица. – И мое самое большое желание, мой стимул, чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".

Дизайнеры с удовольствием присылают певице одежду на дом. Ведь магазины звезда не посещает – шопинг всегда превращается в испытание из-за повышенного внимания, просьб о совместном фото и автографов. Но вдруг Примадонна изменила своим принципам и лично отправилась за обновками. В Латвии, где сейчас отдыхает певица, она посетила бутик авторских украшений и аксессуаров. И, судя по всему, уехала оттуда с красивой блузкой – искусная аппликация из роз на черном фоне.





Правда, вид у всеми любимой певицы уставший, изможденный, какой-то слегка обрюзгший. Возможно, певица просто не очень хорошо себя чувствует – она иногда жалуется на здоровье. А может, просто ракурс неудачный и фотограф криворукий.