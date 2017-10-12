Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым

Журналисты сообщили о смерти бывшего мужа певицы Маши Распутиной Владимира Ермакова. Интересно, что за несколько часов до кончины 73-летний мужчина пришел на съемку ток-шоу Дмитрия Шепелева.

В последнее время бывший супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков вел затворнический образ жизни. Он не выходил в свет, не общался с представителями СМИ. Однако в какой-то момент мужчина все же решил выйти из забвения и дал согласие на участие в ток-шоу Дмитрия Шепелева. Но войти в студию ему так и не удалось, передает "Собеседник".

Как компетентно сообщает издание, телевизионщики планировали устроить личную встречу певицы с бывшим мужем, но не смогли. Распутиной вопросы Шепелева показались некорректными, и она покинула площадку. Вследствие этого съемка не состоялась, и Владимир Ермаков уехал домой. Именно там 73-летнего экс-супруга Распутиной и настигла смерть. Скорее всего, речь идет о передаче "На самом деле", где участникам, подключенным к детектору лжи, задают непростые вопросы и проверяют их ответы.

Напомним, у Маши Распутиной застарелый конфликт с Владимиром Ермаковым. Он длится аж с 2006 года. По словам Ермакова, много лет артистка скрывала от общественности их дочь Лиду. На программе Андрея Малахова "Пусть говорят" Распутина обвинила бывшего мужа в неподобающем обращении с родной дочкой. Саму Лидию тогда показали в записи. Она сбивчиво извинялась перед матерью за то, что они с отцом отравляли ей своим существованием жизнь.

Лишь в 2016 году Маша смогла помириться с Лидой. Сообщалось, что девушка первая обратилась к матери, и та не смогла ей отказать. По некоторым данным, простить мать девушке помогла вера. Одно время она даже жила в монастыре. Известно, что именно священники убедили Лидию в том, что нужно быть ближе к матери.