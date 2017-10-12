Распутина отказалась хоронить умершего от жадности мужа

Супруг Маши Распутиной Виктор Захаров прокомментировал смерть бывшего мужа певицы Владимира Ермакова. По его словам, сердце мужчины не выдержало, когда он узнал, что за съемки в шоу Дмитрия Шепелева ему не заплатят.

В интервью Dni.Ru продюсер и нынешний муж Распутиной сообщил подробности трагедии: "Ему отказали в гонораре, он там закатил истерику, что ему деньги не дали. Ну и отдал концы! Сам рыл яму Марии, сам в нее и попался!"



На вопрос, принимала ли Распутина участие в похоронах бывшего мужа, Захаров отреагировал эмоционально: "Он ее десять лет грязью поливал, и что, она теперь ему будет похороны устраивать? Нет, конечно!"

Как писали ранее Dni.Ru, за несколько часов до смерти Ермаков оказался на съемках программы Дмитрия Шепелева. Предполагалось, что в студии он встретится с Машей Распутиной. Но артистке вопросы телевизионщиков показались некорректными, и она покинула съемки передачи. Судьбоносную роль телешоу приобрели для Марии с марта 2011 года, тогда вскрылась история с ее первой дочерью.

В эфире программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым стало известно, что дочь певицы почти десять лет находилась в психиатрической клинике. Бывший муж знаменитости Владимир Ермаков заявил, что артистка продала квартиру наследницы и отправила ее жить в барак. Нервы девушки не выдержали, и она угодила в психиатрическую больницу. На съемки этой программы Маша Распутина не приехала. Тогда страна впервые узнала о противостоянии мужей звезды. По словам Ермакова, нынешний супруг певицы обвинил его в том, что родной отец спал с собственной дочкой, и Захаров с обвинениями собирался в суд. Владимир заявил о клевете и сам намеревался подавать встречный иск.