Первый канал открестился от умершего мужа Распутиной
Героиней очередного выпуска программы "На самом деле" должна была стать Маша Распутина и ее мужья – бывшие и нынешний. Но череда драматических событий перечеркнула планы Первого канала.
"Все герои, участвующие в проекте Дмитрия Шепелева, проходят обязательное предварительное тестирование, – рассказали Dni.Ru члены съемочной группы передачи. – Это тот же самый полиграф, на котором участников проверяют потом и в студии. Экспертам важно составить портрет. Потом ответы героя сопоставляются с теми, что он дает под прицелами камер. Но Маше Распутиной эти предвопросы не понравились, она не была готова к высокой степени откровенности, поэтому она ушла из кабинета, где проводился тест".
"Проверку на детекторе лжи должен был пройти и ее бывший муж – 73-летний Владимир Ермаков, – продолжает собеседник. – Но он на тестирование так и не приехал. Мы не знаем, что с ним произошло. Но факт остается фактом – в съемочном павильоне Ермакова не было".
Меж тем, у нынешнего мужа Распутиной другая версия. "Знаете, при каких обстоятельствах он умер? Прям на передаче у Шепелева, пришел Машу обливать грязью. Когда поняла, что они не соблюдают условия, она встала и ушла. А ему отказали в гонораре, – рассказал Ермаков. – Они вызвали скорую и привезли его умершего домой к сожительнице. Сегодня ее пригласили, чтобы она подтвердила, что он умер дома. Они и мне позвонили", – цитирует супруга артистки журнал StarHit.
Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Участница телестройки оказалась коварной искусительницей
Стало известно, чем она занималась