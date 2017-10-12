"Силиконовая" участница "Дома-2" сбежала от зверского избиения

Мария Кохно публично пожаловалась на парней своих подруг. Девушка заявила, что мужчины угрожают ей расправой.

Маша прославилась благодаря "силиконовой" внешности – ее пластические операции не обсуждает разве что ленивый. Также 27-летняя блондинка нередко конфликтует с участниками проекта.

Кохно рассказала о конфликте с парнями подруг. "Раньше мы с Лешей хорошо общались, даже слишком хорошо. Я уверена, что именно он настроил Рому против меня, потому что сам Капаклы не догадался бы поставить такой ультиматум. Но я не понимаю, с чем это связано", – поделилась Маша.

"В последнее время с Купиным часто конфликтуем. Он вместе с Ромой обзывал меня последними словами, даже говорил, что может меня ударить. Роман Капаклы тоже угрожал мне избиением", – сообщила девушка.

Чтобы избежать расправы, Кохно срочно отпросилась на выходные. "Что происходит с Лешей? Мы с Майей вообще не общаемся, за все время словом не обмолвились, даже за периметром. И с Мариной сейчас тоже не общаюсь", – цитирует Кохно журнал "Дом-2".

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 12 2017 в 2:53 PDT

Напомним, Маша пришла в реалити-шоу "Дом-2" в декабре 2016 года. Кохно родилась 15 октября 1989 года в Самаре. Родители девушки связаны с творчеством, они являются заслуженными артистами России. После школы Мария поступила в Московскую консерваторию, которую окончила с отличием. На данный момент она выступает в оркестре Юрия Башмета.