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Звезда "Дома-2" осталась без отца из-за скандала с любовницей

Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
В семье Марии Кохно разворачивается драма. Всему виной – глупое недоразумение.
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27-летняя Мария Кохно пришла в реалити-шоу "Дом-2" в декабре 2016 года. И стала одной из самых обсуждаемых участниц проекта. Помогла ей прославиться и "силиконовая" внешность, и суждения. Приведем выдержку из недавних ее публичных откровений: "На конкурсе любовь года Кадони меня раздел... Сказать, что я была в шоке – не сказать ничего. Я не могла сильно сопротивляться, поскольку боялась повредить нос и грудь после операций. После этого шоу у меня был срыв – я плакала и отпросилась у ведущих домой в Самару".

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Впрочем, на малой родине у Маши разворачивается другая драма. "Мама позвонила в панике и заявила, что нашла у папы украшения, якобы предназначенные для другой женщины, – едва не плачет Кохно. – Потом оказалось, что поводов для волнений не было. На самом деле кольцо с сережками отец приготовил для мамы на сапфировую свадьбу. Когда тему о мнимом разводе родителей подняли на лобном месте (в "Доме-2" – Прим. ред.) и растиражировали в Интернете, отца просто одолели звонками со всей страны, он ведь известный музыкант, Народный артист России".

После раздутого скандала атмосфера в семье накалилась. "Из-за всей этой истории супругу стало плохо, – вздыхает мама звезды "Дома-2" Ольга Дмитриевна. – Вы только представьте, каково ему сейчас смотреть в глаза собственных студентов. После случившегося муж не хочет общаться с Машей". Это не удивительно, ведь участвующая в сомнительном проекте дочь ославила музыканта на всю страну.

"Отец не отвечает на мои звонки. Но надеюсь, что смогу уладить эту ситуацию", – цитирует участницу "Дома-2" журнал "Мир реалити-шоу". 

Автор: Иван Губкин31 августа 2017, 12:49
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