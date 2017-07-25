Звезду "Дома-2" невозможно узнать после пластики

Пользователи Сети, каждый день следящие за событиями на шоу "Дом-2", поражены тем, как после ринопластики резко похорошела Мария Кохно. Фанаты телестройки считают, что теперь блондинка, которой раньше не везло в любви, непременно найдет свою вторую половинку.

Буквально недавно Мария показала шокирующие фото сразу после операции, на которых она выглядит опухшей и будто побывавшей в драке. Лицо участницы "Дома-2" было покрыто синяками, поэтому эти кадры могли отбить желание у любой девушки, недовольной своей внешностью, ложиться под нож пластического хирурга.

Однако новое селфи Кохно наводит на мысль, что она сделала себе другую форму носа не напрасно. Казалось бы, какие-то незначительные изменения, а пользователи Сети уже засыпали блондинку комплиментами и, ликуя, отметили, что преображение "из чудовища в красавицу" удалось на пять с плюсом.

Для пущей наглядности довольная Мария соединила в коллаж снимки до и после операции. На первом она позирует с родным носом, на втором – уже с подрезанным. Сейчас звезда телестройки, по мнению изумленных подписчиков, похожа на куклу или модель с обложки глянца.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Июл 25 2017 в 2:31 PDT

В новой Кохно очень сложно, практически невозможно узнать прежнюю закомплексованную Марию, страдавшую от недостатка мужского внимания и даже обратившуюся за помощью в амурных делах к могущественному экстрасенсу.

Отметим, что до ринопластики участница "Дома-2" уже улучшала свое тело. Буквально недавно, в мае, Кохно поделилась с телезрителями пугающими подробностями своей операции по увеличению груди и удалению комков Биша. Все праздники блондинка провела под капельницами.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Июн 30 2017 в 2:03 PDT

Мария призналась, что ее главной мечтой всегда было иметь большую, красивую, наполненную грудь. В юности Кохно комплексовала из-за своего бюста, она была недовольна размером и формой.

"Так удачно сложилось, что я не успела родить, развелась с мужем, и захотелось изменений", – объяснила свое решение лечь под нож хирурга пухлогубая блондинка.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Июл 13 2017 в 11:23 PDT

Помимо бюста Мария решила поработать над своим лицом. Кроме увеличения груди хирург сделал ей еще одну популярную нынче операцию – удаление комков Биша. Это жировая ткань, заключенная в капсулу, которая находится по обе стороны лица. Если эти комки убрать, лицо выглядит тоньше, изящнее.