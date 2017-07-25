Звезду "Дома-2" невозможно узнать после пластики
Буквально недавно Мария показала шокирующие фото сразу после операции, на которых она выглядит опухшей и будто побывавшей в драке. Лицо участницы "Дома-2" было покрыто синяками, поэтому эти кадры могли отбить желание у любой девушки, недовольной своей внешностью, ложиться под нож пластического хирурга.
Однако новое селфи Кохно наводит на мысль, что она сделала себе другую форму носа не напрасно. Казалось бы, какие-то незначительные изменения, а пользователи Сети уже засыпали блондинку комплиментами и, ликуя, отметили, что преображение "из чудовища в красавицу" удалось на пять с плюсом.
Для пущей наглядности довольная Мария соединила в коллаж снимки до и после операции. На первом она позирует с родным носом, на втором – уже с подрезанным. Сейчас звезда телестройки, по мнению изумленных подписчиков, похожа на куклу или модель с обложки глянца.
В новой Кохно очень сложно, практически невозможно узнать прежнюю закомплексованную Марию, страдавшую от недостатка мужского внимания и даже обратившуюся за помощью в амурных делах к могущественному экстрасенсу.
Отметим, что до ринопластики участница "Дома-2" уже улучшала свое тело. Буквально недавно, в мае, Кохно поделилась с телезрителями пугающими подробностями своей операции по увеличению груди и удалению комков Биша. Все праздники блондинка провела под капельницами.
Мария призналась, что ее главной мечтой всегда было иметь большую, красивую, наполненную грудь. В юности Кохно комплексовала из-за своего бюста, она была недовольна размером и формой.
"Так удачно сложилось, что я не успела родить, развелась с мужем, и захотелось изменений", – объяснила свое решение лечь под нож хирурга пухлогубая блондинка.
Помимо бюста Мария решила поработать над своим лицом. Кроме увеличения груди хирург сделал ей еще одну популярную нынче операцию – удаление комков Биша. Это жировая ткань, заключенная в капсулу, которая находится по обе стороны лица. Если эти комки убрать, лицо выглядит тоньше, изящнее.
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