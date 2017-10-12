Певица Жасмин без молодого мужа уехала в Америку

Популярная певица Жасмин сделала себе подарок на юбилей. Артистка отправилась в Америку в компании подруг.

12 октября отмечает юбилей певица Жасмин. Популярной исполнительнице исполняется 40 лет. В честь круглой даты артистка решила исполнить свою давнюю мечту – отправиться в один из американских городов. И желание певица реализовала. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Жасмин опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в обществе подруг на улицах Нью-Йорка.

"Уже давно, смотря американские фильмы, я лелеяла одну мечту – попасть в один сказочный американский город и окунуться в его сумасшедшую атмосферу! 😃 И вот, в честь дня рождения, который у меня послезавтра и который в этот раз я решила не отмечать, моя мечта начинает сбываться – у нас с подругами намечается девичник в ??? на несколько дней 😄 Счастье есть! Всех люблю! ❤" – написала счастливая Жасмин.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение артистки. "Прекрасный город, прекрасная компания!! Enjoy!!!😘😘😘", "Как здорово,что есть возможности осуществлять свои мечты и,не менее классно,что есть хорошие подруги!", "Это лучший город мира! Хорошего праздника!", "Пусть это счастье еще станет больше и продлиться на всю жизнь🌾🍂🍃🌸💕🌺🍀💐🌼", "А где молодой муж? Странно как-то... день рождения и без мужа..." – написали пользователи Сети.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Окт 10 2017 в 4:34 PDT

Действительно, молдавский бизнесмен Илан Шор, который моложе своей супруги Жасмин на десять лет, никак не может быть в этот день рядом с женой потому, что приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Впрочем, это обстоятельство не помешало Шору и Жасмин в конце августа посетить мероприятия, посвященные дню независимости Молдавии, которые проходили в городе Орхей.