Певица Жасмин без молодого мужа уехала в Америку

Эксклюзив Особое мнение Интервью Муж Шурыгиной душил ее мучителя У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Четверг 12 октября
Лента новостей
09:47
На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с пробитой головой
09:37
Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
09:33
В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами
09:17
Под Москвой автомобиль сбил пешехода с 6-летним ребенком
08:49
Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей
08:27
Россиян начнут лечить по-новому
22:02
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
22:00
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
21:44
Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение
21:31
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
21:27
Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк
21:09
Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде
21:09
Володин призвал регионы контролировать свои расходы
21:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела
20:45
"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища
20:13
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
20:10
В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
19:55
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
19:51
Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
19:47
Москвичей напугали жутким ливнем
19:35
На почте в Москве нашли посылки с радиацией
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Балахон Пугачевой развалился на куски
18:40
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:18
Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Игорь Крутой выглядит заметно постройневшим
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:47
Порошенко отказался продавать Крым
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:20
Госдума произвела важные кадровые перестановки
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:10
Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:23
Почему люди доживают до старости
11:19
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
11:17
Россиян предупредили об опасности поездок в США
11:14
Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин
11:13
Меркель подурачилась с Макроном
11:06
"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
11:05
Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
10:53
Хворостовского "похоронил" злой человек
10:33
Ученые объяснили стремление к беспорядочному сексу
10:31
Собутыльники насмерть забили москвича
10:17
Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели
10:07
Фуркад пристыдил Губерниева
09:39
Любителей порно заразили опасным вирусом
09:25
Пугачева утерла нос Киркорову
09:14
В центре Москвы из банковской ячейки украли миллион долларов
09:07
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
08:33
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым
08:32
Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского
08:29
Родившая в 11 лет россиянка бросила мужа ради любовника
08:04
На западе Москвы преступники на эвакуаторе угнали BMW
04:47
У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца
21:59
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
21:56
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
21:48
Лолита рассказала о сокровенном
21:45
Джоли сообщила о сексуальных домогательствах
21:28
Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк
21:09
Друг раскрыл неизвестное о Чумаке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
После свадьбы Шурыгина увеличит грудь
Пугачева утерла нос Киркорову
Шоу-бизнес

Певица Жасмин без молодого мужа уехала в Америку

Жасмин с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Популярная певица Жасмин сделала себе подарок на юбилей. Артистка отправилась в Америку в компании подруг.
прочитано 253 раза

12 октября отмечает юбилей певица Жасмин. Популярной исполнительнице исполняется 40 лет. В честь круглой даты артистка решила исполнить свою давнюю мечту – отправиться в один из американских городов. И желание певица реализовала. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Жасмин опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в обществе подруг на улицах Нью-Йорка.

ПО ТЕМЕ

Пятилетняя дочь Жасмин серьезно больна

Певица Жасмин: Для детей я плохая

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Сара Львовна Жасмин (Манахимова)

Сара Львовна Жасмин (Манахимова) Певица

"Уже давно, смотря американские фильмы, я лелеяла одну мечту – попасть в один сказочный американский город и окунуться в его сумасшедшую атмосферу! 😃 И вот, в честь дня рождения, который у меня послезавтра и который в этот раз я решила не отмечать, моя мечта начинает сбываться – у нас с подругами намечается девичник в ??? на несколько дней 😄 Счастье есть! Всех люблю! ❤" – написала счастливая Жасмин.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение артистки. "Прекрасный город, прекрасная компания!! Enjoy!!!😘😘😘", "Как здорово,что есть возможности осуществлять свои мечты и,не менее классно,что есть хорошие подруги!", "Это лучший город мира! Хорошего праздника!", "Пусть это счастье еще станет больше и продлиться на всю жизнь🌾🍂🍃🌸💕🌺🍀💐🌼", "А где молодой муж? Странно как-то... день рождения и без мужа..." – написали пользователи Сети.

Действительно, молдавский бизнесмен Илан Шор, который моложе своей супруги Жасмин на десять лет, никак не может быть в этот день рядом с женой потому, что приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Впрочем, это обстоятельство не помешало Шору и Жасмин в конце августа посетить мероприятия, посвященные дню независимости Молдавии, которые проходили в городе Орхей.

Автор: Наталья Аряева12 октября 2017, 09:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муж Жасмин вышел в свет после приговора

567

комментарии

Политика

Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну

Шоу-бизнес

Певица Жасмин без молодого мужа уехала в Америку
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой
Малахов рассказал о пьянстве Чумака

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!

Муж дважды изнасилованной звезды телеэфира попытался удушить провокатора
Общество

Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка

Президент Туркмении преподнес президенту России трогательный подарок в честь 65-летия
Шоу-бизнес

Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой

Супруги упрекнули друг друга в изменах
Шоу-бизнес

Малахов рассказал о пьянстве Чумака

Споры вокруг личности экстрасенса не утихают даже после его смерти

Гороскоп

Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Фоторепортажи

Балахон Пугачевой развалился на куски
Игорь Крутой выглядит заметно постройневшим
Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Спорт

Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Регионы

Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru