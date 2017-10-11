Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе

Актриса Елена Яковлева дала откровенное интервью. Она призналась, что ложилась под нож пластического хирурга, и сообщила, что не всегда ремонт приводит к разводу.

Играя возрастные роли, Елена Яковлева идет вразрез со временем, когда актрисы помешались на вечной молодости и идут на крайние меры, чтобы остановить мгновение. Интересно, что сама актриса их не винит в желании быть молодыми. Она и сама тщательно следит за собой: посещает косметолога и даже ложилась под нож пластического хирурга.

"Из радикального – я резала веки. Жизнь в поездах и самолетах, и вот появились грыжи вокруг глаз. Когда я заметила, что операторы с осветителями стали дольше ставить свет на крупный план, подумала: "Мучаются, бедные, из-за меня, надо отрезать". И безумно рада, что это сделала", – рассказала Яковлева.

Однако актриса против тотального увлечения пластикой, когда женщины становятся похожи друг на друга. "Вчера вечером после работы я заехала в магазин "Азбука вкуса", чтобы купить рыбу и съесть. В очереди передо мной стояли четыре "уточки". Невозможно не засмеяться. Все на одно лицо, будто из-под иглы одного хирурга. Не понимаю, кому это нравится. Значит, и мужики наши мельчают, если позволяют женщинам так над собой издеваться", – сделала вывод актриса.

Недавно Елена стала свекровью. Ее сын Денис женился на своей любимой девушке Виктории. Они живут отдельно, в квартире, где недавно вместе сделали ремонт. "Я их отговаривала: "Зачем? Есть знакомые специалисты. Тут же такое дело: кто-то чуть-чуть налажает – и драка до развода. А вы только из загса пришли!" Но дети каждый день звонили, присылали фотки, где они счастливые, обляпанные краской, и сделали-таки ремонт. Так что это не всегда развод", – заключила Елена.

При этом, по признанию актрисы, у них с супругом Валерием все было иначе. "Помню, как мы с мужем делали первый совместный ремонт в комнате в общежитии, тоже обои переклеивали, так с каждым рулоном ругани было все больше. А сейчас Валера точно скажет: "Как хочешь, так и делай". Эволюция отношений. У нас достигнуты максимальная близость и взаимопонимание", – цитирует Елену Яковлеву Woman`s Day.