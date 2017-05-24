Яковлеву прогнали домой после скандала на границе

Народная артистка России Елена Яковлева не смогла попасть на Украину, куда ехала на гастроли со спектаклем "Территория любви". Всех занятых в постановке актеров пограничники отказались впускать в Незалежную.

Пока артисты пребывают в недоумении и ищут ответы на множество вопросов, Dni.ru связались с актрисой и попросили прокомментировать скандальную ситуацию. "Я не знаю, что сказать. Меня не пустили. Причина все та же – посещение Крыма. Мне надо немножко прийти в себя, восстановиться. Эта ситуация меня выбила из колеи. Я еще сама ничего не знаю, ничего не понимаю, никакие статьи не читала. Случился неприятный факт. Все. Сейчас я пока просто хочу добраться до родины", – тяжело вздохнула звезда.

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Отметим, что Яковлева – далеко не первая актриса, которую не пустили на территорию Украины. В апреле сообщалось, что въезд в страну закрыли Елене Воробей. А несколько недель назад – и певице Лолите.

Публикация от Денис (@denyuritsin) Май 19 2017 в 12:39 PDT

Вообще, власти Украины регулярно запрещают российским деятелям культуры и искусства посещать страну в случае, если последние находились в Крыму после его воссоединения с Россией. Мол, пребывание там российских граждан без согласования с украинскими властями – нарушение госграницы.

Напомним, Елена Яковлева известна по главной роли в сериале "Каменская" и множеству других ролей, сыгранных ей в кино и театре. С 1984 по 2011 годы она служила в "Современнике".