Сын Яковлевой тайно женился на Мельниковой

Только сейчас журналисты узнали о свадьбе сына Елены Яковлевой Дениса Шальных. Бракосочетание состоялось на днях при минимуме гостей.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных женился на своей избраннице Виктории Мельниковой в начале июля, однако журналисты об этом узнали лишь сейчас. "Денис и Вика не хотели устраивать пышный праздник с кучей гостей. Пригласили лишь фотографа и пару знакомых. Они даже не стали заморачиваться с костюмами жениха и невесты. Денис сразу заявил: "Я буду в черном!", – ну а Вика предпочла классическую белую рубашку и юбку. Зато они были самыми модными в загсе!" – рассказа приятель Дениса по имени Владимир.

После регистрации новоиспеченные супруги отправились в один из столичных ресторанов. Примечательно, что на свадьбе не было Елены Яковлевой. "Вечером мама поздравила Дениса по телефону. Она очень рада за ребят. Тетя Лена в хороших отношениях с Викой. Всегда поинтересуется: "Как у вас дела?" или "Чем помочь?" Те отвечают: "Мы молодые, сами справимся!" – цитирует друга Шальных Starhit.

Говорят, лишь недавно Яковлева познакомилась с избранницей сына. Актриса одобрила выбор Дениса и приняла Викторию в семью. При этом сам наследник артистки предпочитает не распространяться о своей личной жизни. В том числе, и с матерью.

"Созваниваемся с сыном каждый день, разговариваем по 15–20 минут. Просто делимся новостями: кто где был, что видел. Не люблю ругать или учить его – я сама слишком безалаберна в силу профессии. Даже из-за его татуировок по всему лицу не скандалим. Я уже смирилась – пусть это будет самым большим несчастьем, что случится с Денисом в жизни. Слава богу, наркотики не употребляет, не курит, не пьет, спортом занимается, ну есть у мальчика такой изъян – татуировки", – рассказывала в одном из интервью Елена Яковлева.