Избитая Кравец рвет и мечет из-за гнусных оскорблений прислуги

Домработница обозвала звезду "проституткой" и "тварью". И красавица подала на нее в суд.

Похоже, точка в затянувшемся конфликте актрисы Алены Кравец и ее бывшей домработницы будет поставлена еще не скоро. В начале года звезда обвинила служанку в хищении весьма дорогого кольца и дорогой шубы. В ответ на обвинения, домработница рассказала, что она якобы жила в доме Кравец чуть ли не взаперти, без документов.

Правду решили искать всем миром, публично, при помощи детектора лжи в эфире популярного шоу на федеральном канале. Во время эфира того домработница Кравец дала волю низменным чувствам и словам. И вылила на бывшую рублевскую работодательницу потоки отборных оскорблений. Самыми невинными из которых были "проститутка" и "тварь". По словам адвоката актрисы Давида Кемулария, налицо факт оскорблений и клеветы, поэтому на днях в судебные органы будет передан иск.

"Согласитесь, когда тебя на всю с трану, в эфире федерального канала называют "проститутка"и "тварь" – это оскорбление чести, достоинства и репутации, которые не должны оставаться безнаказанными. Поэтому сумма иска должна быть весомой для ответчика. За последние полгода эта женщина, обезумив от собственной безнаказанности, развила гиперактивную деятельность в социальных сетях, продолжив подвергать меня дискредитации, оскорблениям, вплоть до разжигания ненависти по социальным (чуть ли не классовым!) признакам. После подобных высказываний домработницы, например, о стирке моих трусов , все это стало предметом публичного обсуждения. Я постоянно чувствую теперь косые взгляды и перешептывание за спиной. Порой, это просто невыносимо, очень морально тяжело", – заявила Кравец в интервью Dni.Ru

"Эта женщина "без тормозов" и страха, по какой-то странной причине, не ведает. Поэтому рассчитывать на то, что она в миг "протрезвеет" и решит пойти на мировую – не приходится. Впрочем, ее извинения уже не будут иметь для меня никакого значения. Мои нервы они не восстановят… Я хочу чтобы она понесла наказание" - рвет и мечет Алена.

Ранее Кравец обращалась в правоохранительные органы по поводу жестокого избиения бывшим мужем. А потом и его охранником.