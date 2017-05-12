Катя Семенова ютится с мужем и собаками в старой однушке

Певица собирает бракованные игрушки и хранит память о родителях. Она гордится тем, что живет там, где и родилась.

Катя Семенова – легендарная эстрадная певица 80-х. По популярности она уступала только Алле Пугачевой. Ее песни "Школьница" и "На минутку" звучали ото всюду. А диски продавались миллионными тиражами. Ведение телепрограмм, съемки в кино, зарубежные гастроли – казалось бы, певица купается в роскоши...

"С мужем Михаилом (Церишенко, юморист. – Прим. ред.) и двумя таксами я живу в скромной однокомнатной квартире, – рассказала певица Dni.Ru. – Это старый дом, который строили пленные немцы. А потом людям дали ордера и сказали: дальше сами. В итоге из двухэтажного по проекту он стал четырехэтажным".

"Квартиру в этом доме получили и мои родители, – продолжает Катя. – В ней они все построили сами. Кто-то сделал перегородки, и квартиры были двухкомнатные, а мои родители не стали делить пространство на закутки".

"Я горжусь тем, что живу там, где родилась, – улыбатся Семенова. – Ведь для меня эта квартира – не просто стены, это действительно гнездо. Мне никакие хоромы не нужны, поскольку здесь – память о родителях. А для меня очень ценно все, что связано с ними, с детством, потому что мама и папа очень рано ушли из жизни. Другой квартиры даже не хочу, потому что ценности в жизни у меня другие".

У Кати внушительная коллекция игрушек. Они – трогательные и забавные, в основном с легким браком. "У меня нет милых мишек и заек, только все "отмороженные", я их по всему миру ищу, – признается Катя. – Вот на днях появилось новое приобретение – косое и кривое фламинго Дурышка. Это просто чудовище!"