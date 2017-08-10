Мужа избитой в кровь Кравец допросили на детекторе лжи

Бизнесмен все время беззастенчиво врал. Но Алена держалась стойко.

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Алена Кравец только-только оправилась от шока и физических увечий, причиненных бывшим мужем. В конце сентября бизнесмен Руслан Кравец приехал в дом, где живет Алена с дочерью Даниэллой, чтобы увидеться с ребенком. Там он застал коллегу бывшей жены – фотографа, с которым та собиралась на светское мероприятие. По словам артистки, в порыве ревности Руслан несколько раз ее ударил. Женщина не смогла устоять на ногах и упала с лестницы, сильно ударившись головой. Позже врачи диагностировали сотрясение мозга.

Теперь Руслан Кравец встретился с тем самым фотографом в студии программы Первого канала "На самом деле". И оба были проверены на полиграфе." Ты бил меня?" – начала беседу Алена. "Нет, это был скандал на повышенных тонах, я мог отмахнуться, взять за руки, чтобы она не уходила от прямых вопросов", – заметил Руслан. Но эксперты заявили, что он солгал.

"Он продолжает контролировать мою жизнь", – заявила в эфире Алена, добавив, что в доме скрыты видеокамеры. Однако Руслан настаивал, что после разрыва он не следил за бывшей женой и не пытался узнавать подробности ее жизни. И снова специалисты признали его слова ложью.

Напомним, что после памятной осенней драки муж Алены, как она сама заявляла, выкрал ее дочь из школы. А дальше беды посыпались как из рога изобилия. Например, когда она попыталась увидеться со своей кровиночкой, на нее напал охранник бывшего супруга Руслана. Амбал едва не изувечил хрупкую девушку. Ну а дома ее ждал новый "сюрприз" – сбежала домработница, прихватив с собой пару ценных вещей несастной Алены – шубку и кольцо с бриллиантом.