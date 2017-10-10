"Заряженные банки" Чумака доводили россиян до бешенства

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о смерти некогда популярного целителя Аллана Чумака. По словам супруга Валерии, в 90-е "банки Чумака" сводили его с ума, как и многих других жителей страны.

Пригожин дал понять, что к этой области нетрадиционной медицины относится более, чем настороженно, но светлую память неоднозначной персоны Чумака чтит. В интервью Dni.ru продюсер поделился, как он и его близкие пережили это знаковое явление российской экстрасенсорики.

"Я никогда в это не верил. Я считаю, что это просто была великая разводка, вот и все. О мертвых не говорят плохо, но, царствие ему небесное, он наверняка был хороший дядька, но я никогда в эту тему не влезал. Понятно, если бы он был способен заряжать воду, это было бы наукой доказано. Я думаю, он был бы канонизирован просто мировым сообществом. Все это была профанация и была такая "дурка". В связи с необразованностью и незнанием людей, им казалось, что могут помочь эти банки, которые у меня дома, к сожалению, тоже были. Теща моя первая это делала и моя первая жена. Я сходил с ума от этого. Меня это бесило так, вы даже не представляете! Поэтому, царствие ему небесное, светлая память, пусть земля ему будет пухом, но я никогда не верил в эту хрень. В 90-е это было впервые", – признался собеседник.

Также Пригожин заявил, что и Чумак и Кашпировский были "масштабными жуликами". "Их задача была привлечь внимание людей, отвлечь от каких– то политических историй, которые были связаны с революциями, с изменением курса и всего остального. Поэтому, я считаю, что это люди, которые отвлекали внимание от насущных проблем", – добавил он.

Как писали Dni.Ri, в Москве на 83-м году жизни скончался известный экстрасенс Аллан Чумак. Завоевав в тяжелые 90-е любовь народа и даже заручившись поддержкой многих звезд отечественного шоу– бизнеса, он снискал славу целителя космического масштаба. Чумак выступал с экранов телевизоров и вызывающим глубокое доверие тоном приглашал на свои сеансы всю Россию. Квартиру для этого покидать было не нужно, голоса и магических движений руками экстрасенса было более, чем достаточно.

Заряжали буквально все: банки с водой, крема, напитки, зубную пасту и, конечно же, себя. Аллан Чумак утверждал, что свои знания он подслушал у голосов, которые посменно "дежурили" в его голове и обучали целителя новым талантам.