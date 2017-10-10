Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Известный российский целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях его друг, журналист Дмитрий Гордон.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" – написал Гордон на своей странице в Facebook. Причина смерти экстрасенса и дата похорон не уточняются.

Алан Чумак прославился на всю страну в конце 80-х – начале 90-х годов как обладатель экстрасенсорных способностей. Целитель устраивал сеансы по телевизору: он "заряжал" положительной энергией размещенные перед экранами воду, кремы, мази. Многие верили, что Чумак способен на расстоянии излечить от самых разных недугов.

Интересно, что во время таких сеансов экстрасенс ничего не говорил – он лишь пристально смотрел в экран и шевелил губами. После принятия Минздравом приказа, ограничивающего нетрадиционные методы лечения, деятельность Чумака попала под запрет и была приостановлена на территории России.

В 2008-2009 годах в интервью целитель признавался, что способностями его наделяли звучавшие в голове голоса. Якобы Чумак конспектировал то, что они говорили.