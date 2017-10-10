Жена и сын раскрыли подробности смерти Чумака

Жена и сын подтвердили смерть целителя и экстрасенса Аллана Чумака. Память о нем может быть увековечена в Москве.

Сын Аллана Чумака подтвердил сообщение о смерти целителя. "Он умер вчера (9 октября. – Прим. ред.) ближе к вечеру", – цитирует "Звезда" родственника экстрасенса. Подтвердила это и вдова. "Это произошло вчера вечером, да", – цитирует ее РБК.

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Приблизительное время смерти оказалось единственной подробностью, которой готовы поделиться родные Аллана Чумака. "Ушел из жизни – этого достаточно", – отметила вдова целителя.

Между тем стало известно, что имя Чумака может быть увековечено в Москве. Член комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что никаких препятствий для этого нет.

"Если соответствующая заявка поступит от неравнодушных к Аллану, комиссия ее рассмотрит", – цитирует его РИАМО. "Подобного еще не случалось в Москве, чтобы была увековечена память целителя, но время покажет. Посмотрим, что будет через десять лет", – добавил Герасимов.

Деятельность Аллана Чумака вызывает противоречивую реакцию в российском обществе. "Прежде всего он жулик, а потом все остальное. Откровенный и профессиональный жулик, при этом абсолютно милый и обаятельный. Очень обаятельный жулик", – цитирует РЕН ТВ Александра Невзорова. "Все, что он делал, как и вся плеяда этих чудотворцев, – абсолютное надувательство", – добавил журналист.

Секрет успеха экстрасенса попытался объяснить первый заместитель главы думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. "Общество, привыкшее к стабильности, к тому, что за него все решили, вдруг оказалось наедине с самим собой. Чумак имел определенные навыки в плане гипноза. У впечатлительных появлялась уверенность, что у них рубцы рассасываются, вода заряжается. К тому же в случае Чумака работала и такая установка: все, что раздается с экрана телевизора – это истина", – рассказал он в эфире "Радио 1".

