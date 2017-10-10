Большая афера Аллана Чумака

Банки с водой, тюбики с кремами и шампуни у голубых экранов стали привычным натюрмортом в квартирах советских людей в конце 1980-х. Привычный мир за стенами домов рушился, люди искали спасительного чуда. Его им и предложили вышедшие из подполья благодаря перестройке разного рода целители и экстрасенсы. Одним из них был Аллан Чумак, избавлявший от всех болезней и проблем прямо через телеэкран.

Чумака научили исцелять некие голоса, которые он слышал "в голове". И не просто научили – а открыли ему все тайны об устройстве Вселенной. Так что "зарядить" банки с водой и тюбики с кремами для миллионов телезрителей прямо из студии в Останкино для экстрасенса было делом пустяковым.

В противоположность своему основному конкуренту – Анатолию Кашпировскому, забалтывавшему слушателей до состояния транса, Аллан Чумак был немногословен. Он в основном делал пассы руками и шевелил губами. Позже журналисты так и называли его – "молчаливый целитель".

Впрочем, эпитеты в отношении Чумака употребляли самые разные. К примеру, "обаятельный жулик". Так назвал экстрасенса довольно близко знавший его журналист Александр Невзоров. Антинаучными и вредными для здоровья методы Чумака называли как простые врачи, так и академики – так что в 1990-х его "сеансы исцеления" (так же, как сеансы Кашпировского и других менее известных персонажей) полностью запретили.

Критики экстрасенса подчеркивали, что ни одного реального случая исцеления с помощью "эффекта Чумака" медики не зафиксировали. Но даже это не главное – ведь пациенты вредили себе, запуская болезнь и полагаясь на чудодейственные способности целителя. Тем не менее сам Чумак до самой своей смерти (10 октября 2017 года) утверждал, что метод получил научное обоснование. У него якобы даже был патент на зарядку воды "и других влагосодержащих жидкостей".

В комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований такие методы лечения называют не иначе как шарлатанством. Это означает отказ людей от нормальной медицины, что приносит им вред, приводит слова представителя комиссии Никиты Хромова-Борисова РИА Новости. Популярность "оздоровительных" телевизионных сеансов Чумака ученый объясняет низким образовательным уровнем россиян. "Если народ верит, что можно вылечиться по телевизору, не выходя из дома, значит, у нас плохи дела с образованием", – заключил Хромов-Борисов.

Свое объяснение секрета успеха экстрасенса есть и у замглавы думского комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко. "Общество, привыкшее к стабильности, к тому, что за него все решили, вдруг оказалось наедине с самим собой. Чумак имел определенные навыки в плане гипноза. У впечатлительных появлялась уверенность, что у них рубцы рассасываются, вода заряжается. К тому же в случае Чумака работала и такая установка: все, что раздается с экрана телевизора, – это истина", – пояснил Онищенко.

Аллан Чумак получил журналистское образование, в 1965 году пришел работать на телевидение. Начинал спортивным комментатором, потом занялся подготовкой серии материалов о шарлатанах-целителях. В процессе этой подготовки он и открыл в себе "необычные способности". Чумак признавался, что сеансы целительства, с которыми он объездил всю страну, приносили "очень неплохие деньги". Правда, удивлялся, что все богатства якобы "прошли мимо него". О смерти Аллана Чумака стало известно 10 октября. Ему было 82 года.