Больная раком певица после операции: Ад существует

Известная российская певица LAMA (Лама Сафонова), у которой обнаружили третью стадию рака, перенесла операцию. Артистка призналась, что она измучена нечеловеческой болью.

Подруга Сергея Зверева показала фото из клиники. Лама лежит на больничной койке после хирургического вмешательства. Пережив тяжелейшее испытание, исполнительница пытается держаться, но, по словам Сафоновой, она побывала в аду.

"17 января. Жива. Шлю первую весточку. Возвращение из ада. Глава 1: открыть глаза. Теперь я знаю, что ад существует. я так измучена нечеловеческой болью, что даже дышу через раз (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась певица.

Лама поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и финансовую помощь. "Спасибо за любовь. Именно это меня держит. Щит Небесный со мною. Впереди следующий этап – не менее сложный и жестокий. Спасибо тем кто не бросил, – написала в Instagram Сафонова и дала реквизиты своей банковской карты. – Важна любая сумма. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА...."

Неунывающая звезда эстрады добавила позитивные хештеги, из которых становится понятно, что LAMA не сдастся страшной болезни без боя. "#Смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваПобедит #ЛамаСафоноваЖиви #3яСтадияНеприговор #СпасибоЗаЛюбовь #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ВернусьЧегобыЭтоНеСтоило", – пообещала артистка.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 16 2017 в 11:50 PST

Напомним, в последних числах декабря 2016 года Лама сообщила в соцсетях, что у нее рак. Исполнительнице назначили сложные операции, в ходе которых у нее "вырежут несколько органов". Крик души столкнувшаяся с бедой Сафонова опубликовала в Instagram. По тону письма видно, что исполнительница пребывает в страхе и отчаянии. Ей предстоит тяжелая борьба за жизнь.

"Ребята...у меня РАК...(( Произносить это страшно, больно, тяжело, признаваться тем более... когда Тебя считают сильной, успешной, цветущей и какие могут быть вопросы. РАК...В мою семью пришла беда под Новый Год под этим коротким словом.(( Никому не нужно объяснять что это такое..(( – сокрушается артистка. – Гарантий нет и времени уже тоже, но могу сказать одно: я намерена бороться ".

Ламе пришлось экстренно ехать к хирургу. "Операция СРОЧНАЯ, тяжелая, вырежут несколько органов. В МОСКВЕ. Сложность исхода добавляет моя непереносимость большого спектра лекарств (анестезии, наркоза, антибиотиков итд), которая случилась после нападения на меня в 2012м году и всех предыдущих бед. Сказать что я сейчас чувствую – это не сказать ничего.Одной мне не справится. С деньгами плохо. Это честно. Сложнее всего – признаться в этом. Их понадобиться много... Мне очень нужна помощь. Любая", – бьет тревогу певица.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 7 2017 в 9:39 PST

Сафонова и представить не могла, что с ней случится такое. "Сколько за свою жизнь выступала и проводила Благотворительные мероприятия, старалась помочь людям – с тяжелыми диагнозами – даже орден вручили за это в Кремлевском Манеже...– и никогда не могла подумать что сама окажусь на этой "войне", – призналась обескураженная Лама. – 9 января госпитализация. До 09.01.2017. я еще буду на связи. Потом.... Потом скорее всего здесь будет мой администратор. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА. Восстановление будет мучительным. Наверное иногда лучше вовремя решиться озвучить беду и иметь шанс на жизнь, чем обрести посмертно рейтинговые эфиры под заголовками "как же так все поздно...."....."