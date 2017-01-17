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Больная раком певица после операции: Ад существует
Подруга Сергея Зверева показала фото из клиники. Лама лежит на больничной койке после хирургического вмешательства. Пережив тяжелейшее испытание, исполнительница пытается держаться, но, по словам Сафоновой, она побывала в аду.
"17 января. Жива. Шлю первую весточку. Возвращение из ада. Глава 1: открыть глаза. Теперь я знаю, что ад существует. я так измучена нечеловеческой болью, что даже дышу через раз (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась певица.
Лама поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и финансовую помощь. "Спасибо за любовь. Именно это меня держит. Щит Небесный со мною. Впереди следующий этап – не менее сложный и жестокий. Спасибо тем кто не бросил, – написала в Instagram Сафонова и дала реквизиты своей банковской карты. – Важна любая сумма. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА...."
Неунывающая звезда эстрады добавила позитивные хештеги, из которых становится понятно, что LAMA не сдастся страшной болезни без боя. "#Смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваПобедит #ЛамаСафоноваЖиви #3яСтадияНеприговор #СпасибоЗаЛюбовь #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ВернусьЧегобыЭтоНеСтоило", – пообещала артистка.
Напомним, в последних числах декабря 2016 года Лама сообщила в соцсетях, что у нее рак. Исполнительнице назначили сложные операции, в ходе которых у нее "вырежут несколько органов". Крик души столкнувшаяся с бедой Сафонова опубликовала в Instagram. По тону письма видно, что исполнительница пребывает в страхе и отчаянии. Ей предстоит тяжелая борьба за жизнь.
"Ребята...у меня РАК...(( Произносить это страшно, больно, тяжело, признаваться тем более... когда Тебя считают сильной, успешной, цветущей и какие могут быть вопросы. РАК...В мою семью пришла беда под Новый Год под этим коротким словом.(( Никому не нужно объяснять что это такое..(( – сокрушается артистка. – Гарантий нет и времени уже тоже, но могу сказать одно: я намерена бороться ".
Мои дорогие сердцу люди. Есть силы только выложить пост и первую попавшуюся фотку из айфона. По жизненным показаниям операция была перенесена ввиду больших сложностей состояния и высокого риска. Она состоится через 5 часов, в 8.45. утра по Московскому времени (11 января) (( Горящий значек "онлайн" к сожалению уже не является показателем того, что именно я в сети...�� Сколько пробуду в реанимации неизвестно... молитесь за меня, любимые... ��❤ Главное- сделать шаг вперёд. С любовью в сердце.. Важна любая помощь..... (Номера карты для помощи- Сбербанк- 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк- 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA) #смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваЖиви
Ламе пришлось экстренно ехать к хирургу. "Операция СРОЧНАЯ, тяжелая, вырежут несколько органов. В МОСКВЕ. Сложность исхода добавляет моя непереносимость большого спектра лекарств (анестезии, наркоза, антибиотиков итд), которая случилась после нападения на меня в 2012м году и всех предыдущих бед. Сказать что я сейчас чувствую – это не сказать ничего.Одной мне не справится. С деньгами плохо. Это честно. Сложнее всего – признаться в этом. Их понадобиться много... Мне очень нужна помощь. Любая", – бьет тревогу певица.
Сафонова и представить не могла, что с ней случится такое. "Сколько за свою жизнь выступала и проводила Благотворительные мероприятия, старалась помочь людям – с тяжелыми диагнозами – даже орден вручили за это в Кремлевском Манеже...– и никогда не могла подумать что сама окажусь на этой "войне", – призналась обескураженная Лама. – 9 января госпитализация. До 09.01.2017. я еще буду на связи. Потом.... Потом скорее всего здесь будет мой администратор. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА. Восстановление будет мучительным. Наверное иногда лучше вовремя решиться озвучить беду и иметь шанс на жизнь, чем обрести посмертно рейтинговые эфиры под заголовками "как же так все поздно...."....."
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