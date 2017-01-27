Состояние беременной Шейк ухудшается

Ирина Шейк скоро родит первенца своему возлюбленному, голливудскому актеру Брэдли Куперу. Однако состояние беременной российской модели ухудшается.

Ирина Шейк и Брэдли Купер продолжают молчать относительно того, что скоро станут родителями. А вот в ближайшем окружении пары нашлись куда более разговорчивые люди. Так, приятель Шейк и Купера сообщил, что будущая мама чувствует себя хорошо, однако с развитием беременности ее состояние ухудшается. Это связано с усталостью, которая все чаще начинает одолевать Ирину, передают E! News.

Тем не менее, российская модель настроена оптимистично. Она продолжает работать, несмотря на свое интересное положение, и мечтает поскорее стать матерью. "Она не может дождаться появления на свет малыша. И вообще, Ира мечтает о большой семье", – заявили в близком окружении Купера и Шейк.

А недавно Брэдли и Ирина ходили на УЗИ, чтобы посмотреть, как развивается их будущий ребенок. "Брэдли обожает наблюдать за тем, как растет малыш в животе Ирины. Они вместе разделили тот момент, когда ребенок толкался, и были совершенно счастливы! Брэдли переполняли эмоции, когда он видел малыша на мониторе. К счастью, Ира вполне здорова и ребенок тоже", – сообщил друг пары.

Видео опубликовано irinashayk (@irinashayk) Янв 26 2017 в 6:27 PST

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.