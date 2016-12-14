Близкие в восторге от ребенка Ирины Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер совершенно счастливы от того, что скоро станут родителями. В близком окружении пары говорят, что модель подарит голливудскому актеру первенца в конце мая-начале июня.

Несмотря на то, что Ирина Шейк до сих пор не прокомментировала информацию о своей беременности, ее окружение оказалось куда разговорчивее. В частности, приближенные утверждают, что российская модель станет мамой в конце весны или в начале лета. Пока у Ирины довольно небольшой срок, чтобы сказать наверняка.

Зато точно известно, что Шейк и ее избранник, голливудский актер Брэдли Купер, с которым она встречается более полутора лет, абсолютно счастливы, хотя малыш и не был запланирован.

"Ирина чувствует себя замечательно. Она очень счастлива. Брэдли вообще не может дождаться того момента, когда малыш появится на свет", – цитируют приятеля пары E! News. Отметим, что Куперу 41 год, а Шейк на 11 лет его младше, и дни рождения у них идут буквально один за другим (5 и 6 января, соответственно).

Фото опубликовано irinashayk (@irinashayk) Ноя 30 2016 в 7:24 PST

Близкие пары в экстазе от новости о скором прибавлении. "Мать Брэдли и Ирина очень близки. Когда Глория узнала, что станет бабушкой, она пришла в совершеннейший восторг. Она и вправду очень добросердечна. Даже когда Брэдли уезжал по делам или по работе, Ирина и Глория встречались и много времени проводили вместе", – компетентно сообщил близкий друг семьи.

Кстати, лишь недавно мать Купера и ее потенциальную невестку папарацци приметили во время шоппинга. При этом самого Брэдли поблизости не наблюдалось.

Говорят, в основном, Шейк живет в доме избранника в Калифорнии. Несмотря на то, что у обоих есть квартиры в Нью-Йорке, оба предпочитают быть вместе под калифорнийским солнцем.

Также журналисты выяснили, что из-за своего интересного положения Ирине пришлось скорректировать рабочий график. Модель хоть и старается выполнять основные требования по контрактам, уже не позволяет себе много путешествовать, как делала это раньше.

А еще у Шейк просто зверский аппетит. "Но Ирина все равно выглядит великолепно. У нее появились некоторые предпочтения в еде после того, как она забеременела. Ирина не из тех женщин, которые считают каждую калорию. Она легко относится к своему лишнему весу. Просто выполняет несложные упражнения, чтобы поддерживать себя в форме", – сообщили в близком окружении Шейк и Купера.