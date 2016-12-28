Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере

Ирина Шейк обнародовала фотографию, на которой запечатлена в трусиках и микросвитере. Как оказалось, российская модель снялась для обложки бразильского журнала.

Пока весь мир ждет, когда же Ирина Шейк публично признает свою беременность, сама модель продолжает интриговать. Так, ожидающая первенца модель на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию обложки известного модного журнала Vogue, в частности, бразильскую версию.

На снимке Ирина Шейк запечатлена в трусиках и коротком полосатом свитере, обнажающем ее живот. Впрочем, по всей видимости, на фото российская модель демонстрирует великолепную фигуру, и если беременность есть, то на снимке еще незаметна.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от Ирины. "Шикарная 😍🔥👑", "Oh my God😍😍😍💥👸💘", "😍😍", "Горячо!", "Красиво))", "Красивая девушка на обложке", "Ты ангел", "Невероятно!", "Ты самая красивая женщина в мире!", "Шикарна!!!!", "Вау!" – восторженно прокомментировали фотографию Ирины фанаты.

Фото опубликовано irinashayk (@irinashayk) Дек 27 2016 в 7:40 PST

Ранее в СМИ сообщалось, что Шейк собирается замуж. Избранником модели является голливудский актер Брэдли Купер. Причиной таких сообщений стал снимок папарацци, которые запечатлели модель с шикарным кольцом.

Папарацци подкараулили Ирину на улице и сфотографировали, как она садилась в машину. При укрупнении изображения журналисты обнаружили на безымянном пальце левой руки Шейк роскошное ювелирное изделие. Оно напомнило им легендарное обручальное кольцо Кейт Миддлтон. Только у модели камень не синий, а зеленый.

