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Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере
Пока весь мир ждет, когда же Ирина Шейк публично признает свою беременность, сама модель продолжает интриговать. Так, ожидающая первенца модель на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию обложки известного модного журнала Vogue, в частности, бразильскую версию.
На снимке Ирина Шейк запечатлена в трусиках и коротком полосатом свитере, обнажающем ее живот. Впрочем, по всей видимости, на фото российская модель демонстрирует великолепную фигуру, и если беременность есть, то на снимке еще незаметна.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от Ирины. "Шикарная 😍🔥👑", "Oh my God😍😍😍💥👸💘", "😍😍", "Горячо!", "Красиво))", "Красивая девушка на обложке", "Ты ангел", "Невероятно!", "Ты самая красивая женщина в мире!", "Шикарна!!!!", "Вау!" – восторженно прокомментировали фотографию Ирины фанаты.
Ранее в СМИ сообщалось, что Шейк собирается замуж. Избранником модели является голливудский актер Брэдли Купер. Причиной таких сообщений стал снимок папарацци, которые запечатлели модель с шикарным кольцом.
Папарацци подкараулили Ирину на улице и сфотографировали, как она садилась в машину. При укрупнении изображения журналисты обнаружили на безымянном пальце левой руки Шейк роскошное ювелирное изделие. Оно напомнило им легендарное обручальное кольцо Кейт Миддлтон. Только у модели камень не синий, а зеленый.
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