Показавшая обручальное кольцо Шейк выходит замуж

Иностранные СМИ сообщили о скорой свадьбе беременной Ирины Шейк и ее избранника Брэдли Купера. Причиной таких подозрений стало шикарное кольцо, появившееся на пальце топ-модели.

Папарацци подкараулили Ирину на улице и сфотографировали, как она садится в машину. При укрупнении изображения журналисты обнаружили на безымянном пальце левой руки Шейк роскошное ювелирное изделие. Оно напомнило им легендарное обручальное кольцо Кейт Миддлтон. Только там камень не синий, а изумрудный.

В связи с этим зарубежные репортеры считают, что влюбленные, ожидающие первенца, готовятся к скорой свадьбе, пока округлый живот Ирины еще не сильно бросается в глаза.

По информации некоторых изданий, Шейк не расстается с подарком любимого уже три дня. Кольцо украсило ее палец после того, как она вышла из особняка голливудского секс-символа в Лос-Анджелесе.

В близком окружении пары говорят, что Ирина и Брэдли очень счастливы. Они ожидают малыша в конце мая-начале июня. Пока у Шейк довольно небольшой срок, чтобы сказать наверняка. Известно, что россиянка и ее возлюбленный встречаются более полутора лет, но их общий ребенок не был запланирован.

"Ирина чувствует себя замечательно. Она очень счастлива. Брэдли вообще не может дождаться того момента, когда малыш появится на свет", – сообщил репортерам приятель пары. Близкие Шейк и Купера в экстазе от новости о скором прибавлении.

"Мать Брэдли и Ирина очень близки. Когда Глория узнала, что станет бабушкой, она пришла в совершеннейший восторг. Она и вправду очень добросердечна. Даже когда Брэдли уезжал по делам или по работе, Ирина и Глория встречались и много времени проводили вместе", – рассказал близкий друг семьи.