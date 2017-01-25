Жена Прилучного сменила фамилию

Родители обиделись на Агату Муцениеце. Просто она скрыла от всех свою свадьбу.

Мало кто знает, что сегодня по документам актриса Агата Муцениеце – Прилучная. Девушка сменила фамилию сразу после свадьбы со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. "Мою латвийскую фамилию постоянно коверкали, – пояснила Агата. – Даже когда я пришла поступать во ВГИК, члены приемной комиссии долго пытались ее правильно произнести. "О-о-о!" – подумала я тогда. Как меня только не называли – Муценидзе, Муценице. А Прилучный – тоже красивая фамилия. И более простая, решила я. Паспорт со сменой фамилии я поменяла быстро, а вот в правах, пока срок их действия не закончился, я остаюсь Муцениеце".

Стоит заметить, что о браке Агаты с Прилучным поклонникам стало известно далеко не сразу. "Вместе с Пашей мы тогда снимались в проекте "Закрытая школа", – вспоминает она. – В ту пору и начали встречаться. Про это прознали журналисты и стали писать о нас как о паре. Мы были не готовы к такому повышенному вниманию. Поэтому решили зарегистрировать отношения тайно ото всех, чтобы никто не лез в наши отношения. Были только друзья, однокурсники и Пашин брат с женой. Но наши мамы не присутствовали в ЗАГСе, за что они нас обиделись, кстати. Мы оба были в черном".

Фото опубликовано Agata M (@agataagata) Ноя 26 2016 в 3:35 PST

Актриса удивляется, что их семейному союзу с Павлом уже пять лет. "Мы сами в шоке. Но годы пролетели как одно мгновение. И сегодня даже мысли не допускаем о том, что можно расстаться, – наши дети нас просто не поймут. Правда, в день нашего пятилетия мы были не вместе. Паша снимался в Москве, а я с детьми уехала к маме в Ригу. Но с Пашей мы поздравили друг друга дистанционно. Он записал для меня очень красивое видео с салютом. Это было так трогательно, что я разревелась", – цитирует звезду сериала "Гражданский брак" журнал "Откровения звезд".