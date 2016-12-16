У Нюши роман с советником президента

Папарацци рассекретили солидного бойфренда популярной певицы Нюши. Оказывается, кумир тинейджеров встречается с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.

Репортеры сняли влюбленных в ресторане. По информации СМИ, 26-летняя Нюша и ее избранник знакомы давно. Искра между ними пробежала в начале осени, о чем звезда сразу же сообщила поклонникам на сольном концерте в Москве: "Мое сердце несвободно". Однако какими-либо подробностями с журналистами звезда не делилась.

Однако для акул пера не составило труда выяснить, что Игорь родом из Казани. В конце 90-х Сивов выступал в команде КВН "Четыре татарина". На данный момент он занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта. Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

Когда востребованная Нюша приезжает с гастролей, то Игорь водит ее по дорогим ресторанам, где их и сняли во время романтического свидания. Более того, исполнительница уже представила жениха строгому отцу и другим членам семьи. Источники из близкого окружения звезды рассказали, что молодой человек покорил артистку своей галантностью и безупречными манерами. Он красиво ухаживал и буквально заваливал певицу цветами.

������ #тебялюбить #нюша #nyusha Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Дек 1 2016 в 5:56 PST

"Не буду отрицать тот факт, что я влюблена и в моей личной жизни произошли большие перемены. Но я часто повторяла и повторюсь, что не хочу рассказывать о своих отношениях, это очень личное и, возможно, в свое время я поделюсь с вами своим счастьем", – цитирует окрыленную Нюшу сайт Life.ru.

К слову, много шума наделал предыдущий роман исполнительницы с рэпером Егором Кридом. Нюша долго скрывала роман с миловидным певцом. "Когда мы познакомились, он был начинающим артистом. И если бы мы куда-то пришли вместе, то ситуация была бы невыигрышной для него. Все бы говорили, что он за мой счет старается быстро добиться успеха и популярности. Я заботилась и о его репутации. Публичному человеку нужно время, чтобы разобраться, любят его как артиста – за известность, или как личность. Публичность – на мой взгляд, очень серьезное испытание для отношений", – отметила Нюша.

Как-то раз Крид заявил журналистам, что планировал детей с певицей. А вот в планы Нюши это не входило. "Тут, все-таки, мы немного по-разному смотрели на данную ситуацию. О каких детях может идти речь, если он сам еще ребенок? Мужчина должен заботиться и быть опорой для женщины, а не наоборот. Я считаю, например, что настоящий мужчина никогда не будет выставлять напоказ свою личную жизнь. А уже обвинения в адрес родных и близких, которые прозвучали со сцены и затем в интервью, вообще недопустимы. И никакие денежные средства здесь ни при чем. Никогда ни для моих родных, ни для меня этот вопрос не стоял на первом плане. Тем более что на тот момент, когда наши отношения заканчивались, Егор ни в каких дополнительных вложениях не нуждался. А если мои родные и сомневались в искренности его отношения ко мне, это тоже совершенно понятная ситуация. На то они и родные, чтобы оберегать и желать лучшего. Я считаю, что причина нашего расхода была вывернута наизнанку и преподнесена в соответствии с представлениями Егора", – высказалась о скандальном расставании с рэпером Нюша.