Певица Нюша в шоке от собственной свадьбы

Певица Нюша весьма обескуражена новостями о своей свадьбе. Как выяснилось, грандиозное торжество может состояться уже в этом году.

На днях певица Нюша решила погадать на любовь. Популярная исполнительница, находясь в Сочи, чтобы выступить на рождественском фестивале, организованном Григорием Лепсом, попыталась с помощью гадания выяснить дату собственной свадьбы. Ответ обескуражил певицу. Если верить гаданию, заветное торжество состоится уже в этом году, утверждает Life.ru.

Отметим, что Нюша держит подробности своей личной жизни в тайне от журналистов. Тем не менее, в декабре ушлые журналисты выяснили, что кумир тинейджеров встречается с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Репортеры сняли влюбленных в ресторане.

По информации СМИ, 26-летняя Нюша и ее избранник знакомы давно. Искра между ними пробежала в начале осени 2016 года, о чем артистка сразу же сообщила поклонникам на сольном концерте в Москве: "Мое сердце несвободно". Однако какими-либо подробностями счастливая Нюша не поделилась.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Дек 1 2016 в 5:56 PST

Однако для акул пера не составило труда выяснить, что Игорь родом из Казани. В конце 90-х Сивов выступал в команде КВН "Четыре татарина". На данный момент он занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта. Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

"Не буду отрицать тот факт, что я влюблена и в моей личной жизни произошли большие перемены. Но я часто повторяла и повторюсь, что не хочу рассказывать о своих отношениях, это очень личное и, возможно, в свое время я поделюсь с вами своим счастьем", – пообещала Нюша.