Фадеев нашел спасение от огоньков с Пугачевой

Обругавший новогодние огоньки Максим Фадеев нашел выход из конфликтной ситуации. Знаменитый продюсер предложил россиянам способ избавить себя от надоевших звезд эстрады, а также от пошлости и глупости в эфире.

Разгромное сообщение Фадеева об огоньках облетело все таблоиды и популярные соцсети в первых числах наступившего 2017 года. Ненавистники Примадонны и ее свиты распечатывают текст обращения Максима к народу, ламинируют его и вешают на сцену.

"Я не смог досмотреть не одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что у руководства первого и второго канала мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, а все вместе это просто погружение в ад. Я искренно боялся переключить на первый или второй каналы, что бы не попасть в "прошлое" на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!", – возмущенно писал продюсер о новогодних эфирах главных каналов страны, где царили Алла Пугачева и ее компания.

Продюсер убежден, что пришло время перемен. "Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! – не стал скрывать свое негодование Фадеев. – Бездарные сценарии и их воплощение верх пошлости! Жаль наших артистов которые, по привычке соглашаются участвовать на "Балу у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?"

Примечательно, что Константин Эрнст в онлайн-шоу "ОК на связи!" оправдался за провальные эфиры тем, что "системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+", которые по-прежнему любят Пугачеву и других ветеранов эстрады и ничего не хотят менять. А молодежь якобы телевизор в новогоднюю ночь не смотрит вовсе, потому что гуляет и празднует.

Новости от меня!�� Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 19 2017 в 5:30 PST

Как бы то ни было, от гневных слов Фадеев перешел к действиям. Продюсер нашел спасение от огоньков с Пугачевой. "В связи с создавшейся ситуацией по поводу моего обращения касаемо новогодних голубых огоньков. Это вызвало большой резонанс. Вернувшись к этой истории, я хотел бы сказать вот что: мы подумали и приняли решение, что мы будем делать свой альтернативный огонек, который назовем "Народный огонек". В нем вы будете принимать решение по поводу того, кто будет там участвовать, кто не будет участвовать", – пообещал россиянам принципиальный Максим.

Для этого продюсер и его команда создадут интерактивный сайт. "Голосование будет по каждой кандидатуре. И мы уже начали сейчас вести переговоры с федеральными каналами. Два из них уже согласились на эту историю. Им это уже очень интересно. Так что мы сами создадим с вами нашу новогоднюю историю и сами будем потом на это смотреть", – решительно настроен на борьбу с безвкусицей и пошлостью Фадеев.

Напомним, Фадеев далеко не единственный, кого возмутили новогодние огоньки. Петицию против "засилья Примадонны на телевидении" уже подписали около 200 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году и убрать из новогоднего эфира Пугачеву и "ее свиту". Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.